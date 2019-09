Šéfa Infra Services R. Stankeho mali odpočúvať, obrátil sa na políciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Generálneho riaditeľa firmy Infra Services, dcérskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Róberta Stankeho mal niekto nelegálne odpočúvať. Odpočúvacie zariadenie si mal nájsť priamo v kancelárii. Pre TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Riaditeľ uviedol, že vo veci podal trestné oznámenie. O prípade vie aj BVS, hlavné mesto i predseda predstavenstva Infra Services.Stanke pre TASR potvrdil, že podal trestné oznámenie. Podotkol však, že z dôvodu vyšetrovania nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti.," skonštatoval Stanke. Predseda predstavenstva Infra Services Zsolt Lukáč taktiež dosvedčil podanie trestného oznámenia.podotkol pre TASR.Mesto Bratislava, ktoré je majoritným akcionárom BVS, uviedlo, že disponuje iba informáciou, že v stredu (25. 9.) bolo do vodární doručené oznámenie od Infra Services.spresnil pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Riešenie danej veci je podľa jeho slov plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.poznamenal Bubla.Majoritným akcionárom Infra Services je BVS a minoritným Grafobal Group development (GGD), za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Predtým to bola spoločnosť Hedin. GGD prisľúbila, že hneď, ako to bude možné, poskytne odpovede. TASR oslovila v tejto veci aj políciu.Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Inštaluje vodomery, armatúry, vodné šachty či kanalizačné siete. Je developerom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Jej kľúčovým partnerom je BVS, ktorá dodáva pitnú vodu viac než 700.000 domácnostiam v hlavnom meste a ďalším mestám a obciam na západnom Slovensku.