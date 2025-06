Import plynu z Ruska EÚ zakáže na základe energetickej legislatívy, Slovensko a Maďarsko to nemôžu vetovať

17.6.2025 (SITA.sk) - Európska únia zakáže dovoz ruského plynu na základe obchodnej a energetickej legislatívy. Tento krok tak nebude súčasťou sankcií, na ktorých schválenie je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov Únie. Na odobrenie zákazu importu bude stačiť kvalifikovaná väčšina, a to 15 členských štátov EÚ. Slovensko a Maďarsko, ktoré majú blízko k Moskve, tak nebudú môcť zákazu zabrániť.Zákaz importu ruského plynu na základe nových kontraktov má začať platiť od prvého januára 2016 a dovoz na základe existujúcich nových zmlúv od 17. júna nasledujúceho roka. Všetok ostatný dovoz sa má skončiť v závere roku 2027, uviedla v utorok Európska komisia (EK). „Rusko sa nás opakovane snažilo vydierať tým, že dodávky energií zneužívalo ako zbraň. Podnikli sme jasné kroky na to, aby sme uzavreli kohútik a natrvalo ukončili éru ruských fosílnych palív v Európe,“ povedala šéfka EK Ursula von der Leyenová.Dovoz z Ruska v minulom roku pokrýval 19 percent spotreby plynu v EÚ. Pred vojnou na Ukrajine to bolo 45 percent. Tridsaťdva miliárd kubických metrov ruského plynu do Únie vlani prišlo tureckým plynovodom TurkStream a 20 miliárd kubických metrov prostredníctvom dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG).