Fico verí, že novelizácia Ústavy SR bude schválená v septembri

Premiér Robert Fico (Smer-SD) verí, že Národná rada (NR) SR schváli v septembri novelizáciu Ústavy SR. Pripomenul, že parlament v utorok schválil potrebným počtom pozmeňujúce návrhy podané k vládnej novele. O novele ako celku sa má hlasovať na jeseň.





„Dnes 90 poslancov NR SR hlasovalo za dohodnuté návrhy. A ja pevne verím, že svoju prácu dokončia v septembri,“ skonštatoval Fico, poďakujúc všetkým poslancom, ktorí návrh podporili.Podotkol opätovne, že pozná len dve pohlavia, a to muža i ženu a manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Práve o tom je podľa neho novelizácia Ústavy SR. „Je tu reálna ústavná väčšina, ktorá môže v septembri posilniť tradičné chápanie rodiny a zdravý pohľad na existenciu dvoch pohlaví,“ odkázal Fico.Poslanci NR SR v utorok hlasovali len o pozmeňujúcich návrhoch podaných k vládnej novele Ústavy SR. O novele zákona ako o celku by sa malo hlasovať až na jeseň. Koalícia už avizovala, že celkové hlasovanie o novele ústavy sa presunie na septembrovú schôdzu, pretože návrh nemá garantovanú dostatočnú podporu od poslancov. Na prijatie zmeny ústavy je potrebných 90 hlasov.Podľa návrhu novely ústavy sa majú do nej zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí.