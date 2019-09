Imrán Chán: V Kašmíre žije 8 miliónov ľudí vo väzení pod holým nebom

Pakistanský premiér Imrán Chán počas tlačovej konferencie v sídle OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Pakistanský premiér Imrán Chán v utorok na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku ostro skritizoval zrušenie autonómie a následné prísne bezpečnostné opatrenia v indickej časti Kašmíru, pričom vyjadril obavy z masakrov miestneho moslimského obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AP.vyhlásil Chán v prejave, v ktorom opisoval hromadné zatýkanie, nefunkčné nemocnice a "v tomto spornom himalájskom regióne.uviedol pakistanský líder, ktorý sa podľa svojich slov bojí, že prítomnosť takého množstva indických vojakov môže v tomto prevažne moslimskom regióne vyústiťIndia je v súčasnosti podľa Chána ovládaná "", pričom Naí DillíVláda hinduistickej nacionalistickej Indickej ľudovej strany (Bháratíja džanatá pártí, BJP) uviedla 5. augusta do platnosti opatrenie, ktorým spornému regiónu Džammú a Kašmír v severozápadnej časti krajiny odoberá osobitný štatút. Prezidentský dekrét ruší článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu tomuto himalájskemu regiónu.Indické úrady v tejto oblasti niekoľko hodín predtým zaviedli prísne bezpečnostné opatrenia.Zmena štatútu umožní po novom okrem iného komukoľvek zakúpiť v Kašmíre pôdu, čo vyvoláva obavy časti miestneho prevažne moslimského obyvateľstva z príchodu veľkého množstva hinduistov z ostatných častí Indie, ktorí by definitívne zmenili terajší etnický a náboženský charakter tohto regiónu.Zákon bol schválený oboma komorami indického parlamentu a odsúhlasený prezidentom. Do platnosti vstúpi 31. októbra.