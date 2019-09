Pri Pekingu otvorili nové medzinárodné letisko Ta-sing

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 25. septembra (TASR) - V čínskom hlavnom meste Peking otvorili v stredu nové medzinárodné letisko, od ktorého sa očakáva, že sa stane jedným z najvyťaženejších aeroportov na svete.Letisko slávnostne otvoril čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalší vysokopostavení predstavitelia, informovala agentúra AFP.Oficiálne otvorenie letiska v tvare hviezdice sa uskutočnilo v jeho rozľahlom termináli, a to iba niekoľko dní predtým, ako si Čína 1. októbra veľkolepo pripomenie 70. výročie komunistickej vlády.Medzinárodné letisko Peking Ta-sing (Beijing Daxing International Airport), ako znie jeho oficiálny názov, sa nachádza 46 kilometrov južne od centra Pekingu, postupne bude disponovať ôsmimi dráhami a ročne vybaví 100 miliónov pasažierov. Prevádzku v plnej kapacite letisko dosiahne až v roku 2040.Letisko má iba jediný terminál s rozlohou 700.000 štvorcových metrov. Pod terminálom sa nachádza vlaková stanica a trať metra, ktoré umožnia cestujúcim dostať sa do južnej časti Pekingu do 20 minút. Projekt stál vrátane infraštruktúry 400 miliárd čínskych jüanov (v prepočte 51,2 miliardy eur).Letisko naprojektovala britská spoločnosť Zaha Hadid Architects a jeho výstavba trvala päť rokov.