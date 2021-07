Imrecze a Grega idú na slobodu, o prepustení rozhodol špeciálny prokurátor Lipšic

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor v piatok 30. júla rozhodol o prepustení Františka Imreczeho Milana Gregu z väzby. Dôvodom je, že po vykonaní procesných úkonov v tomto týždni pominuli dôvody na ďalšie trvanie ich väzby. Uviedla to Jana Tökölyová , hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. „Obvinení sú trestne stíhaní za pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a iné trestné činy v rámci veci známej pod názvom ‚Mýtnik´,“ uviedla Tökölyová. Obvinení boli vo väzbe od 29. januára.Imrecze sa podľa prokuratúry k trestnej činnosti kladenej mu za vinu priznal a ľutuje ju. „Zároveň spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasňovaní ďalšej závažnej trestnej činnosti,“ vysvetlila hovorkyňa prokuratúry.Bývalý prezident finančnej správy z čias vlády Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) František Imrecze bol v januári obvinený, že pripravoval tendre pre IT firmy na mieru. Zadržaný bol aj bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan G. a konateľka Allexisu Jana R. Niektorých zadržaných obvinili z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ide o Františka I., Michala S., Milana G. a Janu R.