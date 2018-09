Imrecze nedostal ponuku nahradiť Kažimíra, s nikým o tom ani nerokuje

Na archívnej snímke sprava minister financií SR Peter Kažimír a prezident finančnej správy František Imrecze. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 6. septembra (TASR) - Súčasný prezident finančnej správy František Imrecze nedostal ponuku, aby v kresle ministra financií nahradil Petra Kažimíra (Smer-SD), ktorý by sa údajne mohol presunúť do Národnej banky Slovenska (NBS) na post guvernéra. Imrecze tiež vylúčil, že by o tejto možnosti s niekým rokoval.Imrecze na štvrtkovej tlačovej konferencii k zavádzaniu projektu e-Kasa uviedol, že eviduje mediálne informácie o tom, že by mal nahradiť Kažimíra na poste ministra financií.poznamenal Imrecze.Možný presun Kažimíra do NBS sa v médiách spomína už dlhšie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii strany Smer-SD však médiám odkázal, žeO údajnom plánovanom presune Kažimíra do NBS písal už koncom júla denník Sme s tým, že chce byť ešte pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok, potom má v pláne vzdať sa funkcie ministra a presunúť sa do centrálnej banky.