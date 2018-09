Na World Music Festivale Bratislava zažiaria unikátne džezové projekty

Foto: World Music Festival Foto: World Music Festival

Adam Ben Ezra Foto: World Music Festival/Gozo Mansur Foto: World Music Festival/Gozo Mansur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (OTS) - V priebehu 13.-16. septembra zaujmú svoje miesto na podujatí aj jedny z najkreatívnejších džezových formácií na súčasnej domácej i zahraničnej scéne. Tretí ročník festivalu tak predstaví pestré portfólio hudobných fúzií, podporené zvučnými menami.Pre mnohých návštevníkov bude nekorunovaným kráľom podujatia 35-ročný multiinštrumentalista izraelského pôvodu,. Virálna senzácia a špičkový kontrabasista so záľubou v eklektickom súčasnom džeze vystúpi počas sobotňajšieho gala koncertu v bratislavskom Ateliéri Babylon, dňa 15. septembra. Tento internetový a hudobný fenomén sa preslávil kontrabasovým sólom vo videu Can’t Stop Running, ktoré nahral v obývačke a v spoločnosti svojho psa. Video talentovaného hudobníka z Tel Avivu odvtedy videlo viac ako trištvrte milióna ľudí po celom svete. Hudobní kritici sa zhodujú, že ide o výnimočného kontrabasistu, ktorého virtuozitu umocňuje schopnosť originálne namiešať hudobnú paletu rôznych zvukov a nálad. „“ uviedol o ňom hudobník a kritik Dick Metcalf vo svojej recenzii pre Improvisation Nation Magazine. „“, dodáva Metcalf na margo hudobníkovej tvorby, ktorá v sebe nezaprie ani svoj orientálny pôvod. Fanúšikovia kreativity sa môžu tešiť na jeho sólovú pódiovú šou, v rámci ktorej vytvára unikátnu zmes beatboxu, spevu, nahrávania rozličných hudobných nástrojov do slučiek a ich následnou moduláciou efektmi, pričom to všetko dopĺňa brilantnou virtuozitou na kontrabase.Slovenský džez budú reprezentovať hneď dve zoskupenia. Formáciasa na domácej scéne pohybuje relatívne krátko, špičkoví muzikanti, ktorí za ňou stoja sú však ostrieľanými matadormi. Pätica hudobníkov(cimbal),(husle),(klavír, klávesy),(kontrabas) a(bicie) stojí za tvorbou spoločného debutového albumu Hoorhay, ktorý len niekoľko týždňov po vydaní získal populárne ocenenie Radio_Heads Awards 2017 za najlepší džezový album. Nahrávka, ktorá podľa známeho britského publicistu Petra Slavida, výrazne pripomína gypsy džez, zaujme aj milovníkov folku či world music. „I,“ uzatvára hodnotenie formácie redaktor portálu Jazz.sk,. Bashavel vystúpi 14. septembra v rámci piatkového gala koncertu v Ateliéri Babylon.Trojicu hudobných lahôdok uzatvára mladá bratislavská senzácia,. Zoskupenie pod vedením len 25-ročného klaviristu a aranžéraje ukážkovým príkladom, ako invenčne prepojiť džez s tradičnými folklórnymi prvkami. Raketový vzostup formácie začal výhrou súťaže na Pódiu mladých talentov, ktorá je každoročnou súčasťou dramaturgie Bratislavských džezových dní. Samotná výhra zaručila zoskupeniu otvorenie v poradí už 43. ročníka Bratislavských džezákov na hlavnom pódiu, kde podľa slov viacerých kritikov na seba okamžite strhli pozíciu headlinera. Ľudové mladistvá odvtedy zažiarili na festivaloch Pohoda, či Czech Music Crossroads Ostrava, objavili sa aj v populárnom televíznom programe Zem spieva. V rámci World Music Festivalu vystúpia dňa 15. septembra na sobotňajšom showcase v priestoroch klubu Véčko.Z verejných zdrojov podujatie podporil generálny partner – Fond na podporu umenia. Festival pripravuje AMITY o.z. s podporou ďalších partnerov ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava- Mesto, Bratislava-Staré mesto, Stredoeurópska nadácia, Hudobný fond a SOZA, Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku, Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave, Veľvyslanectvo Španielska, Bratislava Region Tourism, Mestská knižnica a vďaka spoluorganizátorom - Národné osvetové centrum, Bratislava Tourist Board, KZP a DK Zrkadlový háj. Projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.Program nájdete na stránke www.worldmusicfestival.sk , vstupenky je možné zakúpiť na www.predpredaj.sk