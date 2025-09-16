Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

16. septembra 2025

IMT Smile prinesie do predvianočnej Bratislavy svoje najväčšie hity na Best Of - Vianočná Bratislava



Vianočnú Bratislavu ozdobí skupina v Incheba Expo Aréne v dňoch 11. a 12. decembra.



IMT Smile prinesie do predvianočnej Bratislavy svoje najväčšie hity na Best Of - Vianočná Bratislava

Skupina IMT Smile pripravila pre fanúšikov jedinečný koncert, ktorý sa uskutoční v predvianočnom období. Publikum sa môže tešiť na výnimočný večer plný hudby, radosti a nezabudnuteľnej atmosféry pri najväčších hitoch. 24hod.sk informoval PR manažér Tomáš Karpel.

Vianočnú Bratislavu ozdobí skupina v Incheba Expo Aréne v dňoch 11. a 12. decembra. Všetci si tak spolu s kapelou zaspievajú skladby, ktoré sprevádzajú ich životy už celé roky, ale aj tie, ktoré patria k Vianociam a určite nebudú na koncerte chýbať. IMT Smile tak prinesú na záver roka svojim fanúšikom energiu, emócie a dobrú náladu, ktorá k tomuto obdobiu neodmysliteľne patrí. Vstupenky na tento jedinečný koncertný zážitok budú v predaji od stredy 17. septembra.

Vstupenky na IMT Smile Best Of - Vianočná Bratislava online tu https://www.ticketportal.sk/event/IMT-Smile-Best-Of-Vianocna-Bratislava?ID_partner=60


