Otvorená kultúra! vyzýva členov Rady FPU aj verejnosť, nová štruktúra fondu zruší množstvo programov
Ak Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom zasadnutí v stredu 17. septembra schváli novú štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, budú zrušené celé ...
16.9.2025 (SITA.sk) - Ak Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na svojom zasadnutí v stredu 17. septembra schváli novú štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, budú zrušené celé programy v objeme 6,5 až 7,5 milióna eur ročne. Tvrdí to platforma Otvorená kultúra!.
Schválenie štruktúry v navrhovanej podobe bude mať podľa platformy závažné dopady na celý kultúrny život na Slovensku, a obzvlášť na niektoré jeho oblasti, v ktorých môže dôjsť až k existenčnému ohrozeniu. Členov Rady FPU Otvorená kultúra! vyzýva, aby na zasadnutí v stredu nehlasovali o navrhovanej štruktúre podpornej činnosti, pokiaľ neprebehne otvorená odborná diskusia s odbornou verejnosťou a samosprávami tak, ako to vyžaduje zákon.
Zároveň vyzvala širokú verejnosť, aby prišla na verejné zasadnutie Rady FPU priamo do budovy fondu na Cukrovú 14, v čase od 10:00. Podľa informácií platformy Otvorená kultúra! by po schválení novej štruktúry podpornej činnosti mohlo prísť 400 knižníc o jeden milión eur, 60 divadiel o dva milióny ročne, múzeá a galérie o 200 tisíc eur ročne na nákup zbierkových predmetov, ďalej folklórne festivaly o milión ročne a nezávislé kultúrne a rezidenčné centrá o vyše 2,1 milióna ročne.
„Je zrejmé, že dokument bude zajtra schválený viac menej v tej podobe, v akej unikol na verejnosť v polovici augusta. Predstavitelia krajov, miest, akademickej obce a kultúrnych organizácií kritizovali plánované zmeny v podpornej štruktúre a 19. augusta adresovali predsedovi Rady FPU Matúšovi Oľhovi a ministerke kultúry spoločnú výzvu na verejné prerokovanie štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2026. Pod výzvu sa podpísalo šesť samosprávnych krajov, Únia miest Slovenska, primátori a starostovia, dvadsaťsedem strešných kultúrnych organizácií, takmer sto kultúrnych organizácií, desiatky akademických pracovníkov a pracovníčok a vyše šesťdesiat členov a členiek odborných komisií FPU,“ uvádza Otvorená kultúra! v stanovisku, ktoré zaslal agentúre SITA Ľudovít Nápoký.
