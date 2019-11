Inaugurovali nového rektora Trnavskej univerzity René Bílika

Na snímke nový rektor Trnavskej univerzity (TU) René Bílik pred slávnostnou inauguráciou v Trnave v stredu 13. novembra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 13. novembra (TASR) – Nového rektora Trnavskej univerzity (TU) René Bílika uviedli slávnostne do funkcie v stredu na inaugurácii v Trnave. Je v poradí šiestym rektorom obnovenej univerzity v roku 1992. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho na post vymenovala v júni tohto roka. Spolu s ním boli inaugurovaní aj traja noví dekani fakúlt - Andrea Olšovská z právnickej, Viera Peterková z pedagogickej a Juraj Dolinský z teologickej fakulty.Doteraz pôsobil René Bílik ako dekan Pedagogickej fakulty TU. Za kľúčovú výzvu pre TU do svojho volebného obdobia považuje pripraviť školu na podmienky, ktoré nastolila nová legislatíva a prinesú nové štandardy akreditácie študijných programov.povedal Bílik. Ako dodal, TU rieši aj výzvy rozvojové, okrem bežnej údržby majetku a rekonštrukcií to je príprava výstavby univerzitnej kongresovej siene.konštatoval. O postavení absolventov školy uviedol, že humanitné a spoločenské vedy, na ktoré sa škola orientuje, dávajú spoločnosti ľudský rozmer a sú prirodzeným doplnkom príliš jednostrannej orientácie na technické a prírodné vedy.uviedol rektor TU.Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia slovenských i zahraničných univerzít, Slovenskej rektorskej konferencie, predstavitelia štátnej správy, mesta Trnava i Trnavského kraja, cirkvi a ďalší pozvaní hostia. Slávnostnému zhromaždeniu sa okrem iných prihovoril aj čestný doktor TU, politik a občiansky aktivista František Mikloško, ktorý ako predseda Národnej rady SR stál pri zákone o obnovení Trnavskej univerzity v roku 1992. V závere slávnosti si účastníci pripomenuli prvého rektora TU Antona Hajduka položením venca pri jeho pamätníku.