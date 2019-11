NOVEMBER89: Výstava Prvý dotyk so slobodou má vzbudiť úvahy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 13. novembra (TASR) – Kľúčové udalosti z Novembra '89 aj to, čo im predchádzalo, približuje výstava Prvý dotyk so slobodou vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach na Hlavnej ulici. Mladú generáciu majú zaujať grafické spracovanie s rukopisom komiksu, veľkoformátové fotografie masových protestov a interaktívne prvky. Uviedli to jej organizátori na stredajšej tlačovej konferencii.Primárnym cieľom výstavy nie je podať lineárny, historický výklad novembrových udalostí v Československu, na Slovensku či v Košiciach.povedal pre TASR jej spoluautor z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach Mikuláš Jančura s tým, že práve jednotlivci nesú za život v demokratických podmienkach zodpovednosť.Ako uviedla referentka komunikačného oddelenia Košického samosprávneho kraja (KSK) Andrea Štefanová, interaktívne prvky návštevníkom umožnia emocionálnejšie uchopiť posolstvo výstavy, význam zlomových udalostí a ich dosah na súčasnosť. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie.povedala spoluautorka výstavy Alžbeta Śnieżko z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach. Spresnila, že ako didaktický prostriedok sprítomňovania minulosti na príklade Nežnej revolúcie vytvorili U-mapu.Do vizuálu výstavy zakomponovali aj autentické výroky respondentov a aktérov - tak ako boli publikované v dobovej tlači. Okrem iného návštevníci nájdu na výstave aj nezverejnené situačné správy z archívov Štátnej bezpečnosti, v ktorých jej agenti podávali správy z diania v uliciach. Pozrieť si môžu aj doposiaľ nepublikované fotografie zo súkromných fondov. Zároveň budú premietať tematické archívne záznamy zachytávajúce ťažiskové udalosti. Audiočasť výstavy dopĺňa hudba z daného obdobia.Výstava Prvý dotyk so slobodou je verejnosti sprístupnená do 20. decembra. Jej súčasťou budú i viaceré sprievodné podujatia vo VKJB.Novembrové udalosti, ktoré pred 30 rokmi viedli k nástupu demokracie, priblížia v Košickom kraji ďalšie desiatky podujatí organizované kultúrnymi zariadeniami KSK.