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26. augusta 2026

Incident pri Prešove podľa Majerského odhalil dvojtvárnu politiku vlády, ktorá zľahčuje bezpečnostné riziká


Tagy: Hybridné hrozby podpaľačský útok Predseda KDH

Cieľom útoku cudzincov mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Vláda dlhodobo zľahčuje hybridné hrozby a ...



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6720c4121b4ca715390049 scaled 1 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Cieľom útoku cudzincov mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy.


Vláda dlhodobo zľahčuje hybridné hrozby a slabo zakročuje voči šíriteľom propagandy. Pokus o podpaľačský útok pri Prešove je varovaním. Zdôraznilo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré tak reagovalo na utorkové informácie od polície. Príslušníkom protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru sa podarilo prekaziť pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.

Zľahčovanie hrozieb


Cieľom útoku cudzincov mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa totiž v tom čase nachádzalo približne 70 zamestnancov a hodnota majetku vo výrobni dosahuje desiatky miliónov eur.

Kresťanskí demokrati upozorňujú v tomto prípade na širšie súvislosti. Poukazujú na to, že vládna koalícia dlhodobo zľahčuje hybridné hrozby a nedostatočne zakročuje voči šíriteľom propagandy. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je neprijateľné, aby sa prešovský región či Slovensko ako také stávali priestorom pre aktivity cudzích páchateľov. Útok podľa neho mohol spôsobiť nielen veľké škody, ale najmä ohroziť zamestnancov. Legitímnou otázkou preto podľa neho je, či by sa takéto činy s medzinárodným pozadím nemali posudzovať a vyšetrovať ako terorizmus.

Dvojtvárna politika


Majerský zdôraznil, že tento incident v plnej nahote ukázal, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády. „Na jednej strane súhlasia s vývozom technológií, no na druhej strane vládni politici svojimi rečami zľahčujú bezpečnostné riziká a zatvárajú oči pred radikálmi, ktorí šíria dezinformácie. Pýtam sa, či sa koalícia konečne prebudí a začne konať až vtedy, keď u nás naozaj nejaká fabrika vyletí do vzduchu a niekto pri tom nebodaj príde o život. Rovnako si musíme na rovinu položiť otázku, či takýto pokus o likvidáciu firmy so zahraničným pozadím nie je v podstate už jasným prípadom terorizmu,“ dodal Majerský s tým, že úspešný zásah polície a spravodajcov nesmie zakryť skutočnosť, že vedenie štátu podceňuje prevenciu a ochranu pred cudzím vplyvom.

Majerský ocenil prácu polície, no štát musí podľa neho chrániť podniky a ľudí ešte vopred a systémovo. „Nemôžeme sa donekonečna spoliehať len na to, že budeme hasiť požiar až vtedy, keď nám už horí strecha nad hlavou. Vláda musí začať brať obranu štátu vážne, prestať sa bratríčkovať s extrémistami vo verejnom priestore a zabezpečiť, že Slovensko nebude ľahkým terčom pre zahraničných sabotérov,“ uzavrel predseda KDH.


Zdroj: SITA.sk - Incident pri Prešove podľa Majerského odhalil dvojtvárnu politiku vlády, ktorá zľahčuje bezpečnostné riziká © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hybridné hrozby podpaľačský útok Predseda KDH
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