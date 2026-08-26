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26. augusta 2026
Zavedenie nového inštitútu dostalo zelenú, občania budú môcť odvolať parlament v ľudovom hlasovaní
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie Odvolanie Referendum Rokovanie vlády
Na vyvolanie hlasovania by bolo potrebných 350-tisíc podpisov, odvolanie NR SR by následne musela podporiť stanovená väčšina voličov.
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26.8.2026 (SITA.sk) - Na vyvolanie hlasovania by bolo potrebných 350-tisíc podpisov, odvolanie NR SR by následne musela podporiť stanovená väčšina voličov.
Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh na vytvorenie nového inštitútu, ktorý by bol alternatívou referenda na odvolanie Národnej rady (NR) SR. Cieľom je podľa slov ministerstva spravodlivosti vytvoriť ústavne konformný a predvídateľný mechanizmus, ktorý by občanom umožnil priamo sa podieľať na rozhodovaní o ukončení volebného obdobia NR SR.
Ako ústavne najvhodnejšie riešenie sa podľa ministerstva javí zavedenie nového inštitútu - ľudového hlasovania o odvolaní NR SR, ako alternatívy k referendu o skrátení jej volebného obdobia. Účinnosť ústavného zákona sa navrhuje od 1. januára 2027.
Vláda tak na schválila, že NR SR bude možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia prostredníctvom ľudového hlasovania, ktoré vyhlási prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, ktorí majú právo voliť do NR SR. Prezident ľudové hlasovanie vyhlási do 30 dní od prijatia petície občanov tak, aby sa vykonalo do 110 dní od jeho vyhlásenia.
Zároveň by platilo, že ľudové hlasovanie o odvolaní NR SR nemôže byť vyhlásené ani vykonané počas vojny, vojnového stavu, prvých a posledných šiestich mesiacov jej volebného obdobia či počas posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Takéto hlasovanie bude možné v tom istom volebnom období vyhlásiť a vykonať iba jedenkrát.
NR SR bude odvolaná vtedy, ak za jej odvolanie hlasuje väčšina účastníkov ľudového hlasovania. Najmenej však trojpätinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili bezprostredne predchádzajúcich volieb do NR SR.
V prípade, že by bol parlament ľudovým hlasovaním odvolaný, predseda NR SR vyhlási parlamentné voľby do siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Uskutočniť sa pritom musia do 110 dní od ich vyhlásenia. Ak by sa tak nestalo, voľby do NR SR vyhlási prezident do siedmich dní od uplynutia lehoty na ich vyhlásenie tak, aby sa uskutočnili do 110 dní.
Zdroj: SITA.sk - Zavedenie nového inštitútu dostalo zelenú, občania budú môcť odvolať parlament v ľudovom hlasovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh na vytvorenie nového inštitútu, ktorý by bol alternatívou referenda na odvolanie Národnej rady (NR) SR. Cieľom je podľa slov ministerstva spravodlivosti vytvoriť ústavne konformný a predvídateľný mechanizmus, ktorý by občanom umožnil priamo sa podieľať na rozhodovaní o ukončení volebného obdobia NR SR.
Ako ústavne najvhodnejšie riešenie sa podľa ministerstva javí zavedenie nového inštitútu - ľudového hlasovania o odvolaní NR SR, ako alternatívy k referendu o skrátení jej volebného obdobia. Účinnosť ústavného zákona sa navrhuje od 1. januára 2027.
Hlasovanie bude možné vyhlásiť a vykonať iba jedenkrát
Vláda tak na schválila, že NR SR bude možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia prostredníctvom ľudového hlasovania, ktoré vyhlási prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, ktorí majú právo voliť do NR SR. Prezident ľudové hlasovanie vyhlási do 30 dní od prijatia petície občanov tak, aby sa vykonalo do 110 dní od jeho vyhlásenia.
Zároveň by platilo, že ľudové hlasovanie o odvolaní NR SR nemôže byť vyhlásené ani vykonané počas vojny, vojnového stavu, prvých a posledných šiestich mesiacov jej volebného obdobia či počas posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Takéto hlasovanie bude možné v tom istom volebnom období vyhlásiť a vykonať iba jedenkrát.
Odvolanie NR SR
NR SR bude odvolaná vtedy, ak za jej odvolanie hlasuje väčšina účastníkov ľudového hlasovania. Najmenej však trojpätinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili bezprostredne predchádzajúcich volieb do NR SR.
V prípade, že by bol parlament ľudovým hlasovaním odvolaný, predseda NR SR vyhlási parlamentné voľby do siedmich dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. Uskutočniť sa pritom musia do 110 dní od ich vyhlásenia. Ak by sa tak nestalo, voľby do NR SR vyhlási prezident do siedmich dní od uplynutia lehoty na ich vyhlásenie tak, aby sa uskutočnili do 110 dní.
Zdroj: SITA.sk - Zavedenie nového inštitútu dostalo zelenú, občania budú môcť odvolať parlament v ľudovom hlasovaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie Odvolanie Referendum Rokovanie vlády
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