|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. apríla 2026
Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví
Vyšetrovateľ galantskej kriminálnej polície začal v súvislosti s incidentom v predškolskom zariadení v Seredi trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Podľa dostupných informácií dve deti ...
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ galantskej kriminálnej polície začal v súvislosti s incidentom v predškolskom zariadení v Seredi trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
Podľa dostupných informácií dve deti v materskej škole v stredu ráno dopichali iné deti použitými injekčnými ihlami. Deti boli bodnuté do rúk, nôh a aj do iných častí tela.
„Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony v rámci prípravného konania, za účelom riadneho objasnia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce konanie a citlivosť prípadu polícia nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave.
Ľútosť nad touto udalosťou vyjadrilo už v stredu aj vedenie mesta Sereď, ktoré deklarovalo plnú súčinnosť pri jej objasňovaní.
Zdroj: SITA.sk - Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa dostupných informácií dve deti v materskej škole v stredu ráno dopichali iné deti použitými injekčnými ihlami. Deti boli bodnuté do rúk, nôh a aj do iných častí tela.
„Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony v rámci prípravného konania, za účelom riadneho objasnia všetkých okolností prípadu. Vzhľadom na prebiehajúce konanie a citlivosť prípadu polícia nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave.
Ľútosť nad touto udalosťou vyjadrilo už v stredu aj vedenie mesta Sereď, ktoré deklarovalo plnú súčinnosť pri jej objasňovaní.
Zdroj: SITA.sk - Incident s použitými injekčnými striekačkami v škôlke rieši polícia ako prečin ublíženia na zdraví © SITA Všetky práva vyhradené.
