Incident Solymósa komplikuje volebnú stratégiu strany, upozorňuje Transparency International

Online propagácia

Na kandidátke zostáva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý minister životného prostredia László Sólymos (Most - Híd) je najväčším darcom kampane strany, na transparentný účet vložil 70-tisíc eur. Informovala o tom na svojej stránke medzinárodná mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).Organizácia zároveň upozorňuje, že incident Sólymosa, ktorý sa udial 22. januára, a jeho následné odstúpenie z funkcie ministra, výrazne komplikuje volebnú stratégiu jeho strany. Most - Híd podľa organizácie míňal najväčšie peniaze v online kampani práve na Sólymosa.„Do reklamy cez Facebook a Google dal Most - Híd doteraz v kampani 50-tisíc eur, z toho 10-tisíc išlo na propagáciu Sólymosa, viac ako na kohokoľvek iného politika strany,“ uviedla TIS.Cez Google nakupovala strana reklamné bannery už čisto na Sólymosa, ktorý je trojka na kandidátke. Lídra kandidátky Árpáda Érseka v online propagácii strany takmer nevidno, upozorňuje TIS. Organizácia poukazuje na to, že Sólymos je dlhodobo veľkým darcom strany.„Podľa výročných správ za ostatných desať rokov vložil do strany 85-tisíc eur. Z doterajších výdavkov Mostu na kampaň v sume 660-tisíc eur tvorí Sólymosov 70-tisícový dar viac ako desať percent,“ približuje TIS. Vo výške darov za ním nasleduje líder kampane Érsek s 50-tisíc eurami. Rovnakou sumou prispel aj poslanec Elemér Jakab. Ten je šestka na kandidátke.Sólymos mal okrem ministerského platu v rokoch 2016 až 2018 celkové príjmy z predaja pozemku v sume 878-tisíc eur. Z ministerského postu síce odišiel a vzdal sa aj poslaneckého mandátu, ale na volebnej kandidátke strany zostane.Bývalý minister životného prostredia skončil vo svojej funkcii v súvislosti s medializovaným incidentom. Pod vplyvom alkoholu v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v centre hlavného mesta slovne a fyzicky napadol spolu s bratom personál.Sólymos bol šéfom envirorezortu od roku 2016. Počas svojho úradovania sa venoval najmä zmenám v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a podzemných vôd. Legislatívne zmeny presadil aj v oblasti ochrany pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.