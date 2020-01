VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vráti sa ešte zima, či prichádza skorá jar?

Ďalší januárový týždeň je za nami a s poriadnou zimou to stále nevyzerá dobre. Ak, samozrejme, za zimu nepovažujeme rannú námrazu na oknách áut. Síce sa aj uplynulý týždeň v niektorých častiach Slovenska občas šmýkalo, celkovo by sme počasie mohli nazvať skôr jesenným alebo jarným.





Pokiaľ nie ste fanúšikmi zimy a už sa neviete dočkať, kedy sa navlečiete do tričiek, najbližšie dni vás možno aspoň trochu potešia. Tuhá zima je totiž stále v nedohľadne a počas týždňa sa budú teploty blížiť možno aj k desiatim stupňom.Predpovede počasia sa zhodujú, že na čerstvý sneh môžme v našich zemepisných šírkach zabudnúť. Aj keď na tričká to zatiaľ nebude. Víkend sa začne síce mínusovými teplotami, ktoré sa budú blížiť k nule, no na začiatku týždňa začne teplota pomaly stúpať. V pondelok a utorok už môže byť v niektorých častiach Slovenska aj 6-7 stupňov. Horšie to bude so slnečnými lúčmi, tie budú väčšinu týždňa zakrývať mraky.

SOBOTA 25.1.2020

Zamračené, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: -2/-3 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 26.1.2020

Zamračené, na západe sneženie.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 27.1.2020

Oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: JZ, 10-20 km/h



UTOROK 28.1.2020

Polooblačno až oblačno.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 2/7 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



STREDA 29.1.2020

Oblačno, na severe a východe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 20-30 km/h



ŠTVRTOK 30.1.2020

Oblačno, na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 3/-2 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: Z, 15-25 km/h



PIATOK 31.1.2020

Oblačno, na severe a východe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: SV, 15-25 km/h

Zdroj: meteo.sk