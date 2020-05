INCON DESIGN – novinka na trhu plastových okien

Bezpečnosť, zvuková izolácia aj súkromie

Čo všetko treba zohľadniť pred kúpou okna?



Na aký typ stavby pôjdu nové okná? Je rozdiel či o novostavbu, rekonštrukciu, bytový alebo rodinný dom.

Ďalším faktorom, je materiál z ktorého budú okná vyrobené. Na trhu sú okná z plastu, hliníka, AluClip, dreva a drevohliníka.

Dôležitá je aj teplotechnika, iná je na pasívny, nízkoenergetický alebo starší objekt.

Súčasťou výberu okna je aj špecifikácia výroby, teda aké rozmery bude okno mať. Okno môže byť jednokrídlové alebo viackrídlové, a taktiež, zadefinovanie dverí, ktoré by s oknami malo vytvárať funkčný celok. Dvere môžu byť vchodové, balkónové alebo terasové.

Nemenej dôležité je aj určenie otváranie okien, ktoré môže byť otváranie ľavé – pravé, otváranie sklopné ľavé – pravé, sklopné, pevné, posuvné, posuvné – vľavo, vpravo či otváravé dnu – von.

Pri zadefinovaní okien treba zohľadniť aj farebné prevedenie, bezpečnosť, zvukovú izoláciu či doplnky, ktoré tvoria súčasť okien.

Posledným, ale dôležitým bodom je taktiež presné zadefinovanie dopravy. Okno je veľké a ťažké, manipulácia s ním nie je jednoduchá a preto treba zvážiť aj spôsob dopravy. Tá môže byť štandardná alebo pomocou hydraulickej ruky.



Porovnávate porovnateľné riešenie?

Nezabudnite na dvere

Dizajnové okno, aké tu ešte nebolo: INCON uvádza novinku INCON DESIGN

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2020 (Webnoviny.sk) -Zle navrhnuté a namontované výplne otvorov predstavujú najväčší podiel tepelných strát budov, ktoré môžu byť v rozpätí od 25% až do 35%. Rozmiestnenie okien, ich napojenia na konštrukciu, ale aj celkové vlastnosti okna tak vo veľkej miere vplývajú na funkčnosť, energetické a estetické vlastnosti stavby.Výberu okien podlieha aj zodpovedanie špecifických požiadaviek ku ktorým patrí aj hrúbka skla, ktoré plní hneď niekoľko úloh. Prepúšťa svetlo, izoluje, plní bezpečnostnú funkciu a je súčasťou stavebnej konštrukcie. V súčasnosti je štandardom používanie okna s trojskom, ktoré je rozdelené na dve komory. Komory sú vyplnené plynom – najčastejšie argónom, čoho výsledkom je zlepšenie izolačných vlastností. Ak hľadáte pokoj, vhodnou alternatívou je akustické sklo, ktoré má vďaka svojmu vrstvenému zloženiu vyššiu odolnosť voči prestupu hluku. Na trhu sú aj sklá, ktoré vás dokážu chrániť pred vlámaním a nárazom, či sklá s protislnečnou ochranou, ktoré sú vhodným riešením pre okná orientované na juh. K špeciálnym požiadavkám možno zaradiť aj výber a typ kovania, ktoré môže byť taktiež bezpečnostné, či výber dizajnových okenných kľučiek. Po zodpovedaní všetkých technických požiadaviek na funkčnosť okna prichádza na rad rozhodnutie o doplnkoch. K najpoužívanejším doplnkom patria sieťky proti hmyzu, ktoré môžu byť pevné, dverové alebo posuvné, interiérové a exteriérové parapety, ako aj interiérové či exteriérové žalúzie.Ak ste si prešli a zodpovedali všetky body, ktoré je potrebné zodpovedať pred kúpou okna, môže sa stať, že vám dvaja výrobcovia aj tak pošlú rozdielne cenové ponuky. Čo tvorí najčastejšie cenové rozdiely?Aj keď okná na prvý pohľad pôsobia viac, či menej rovnako, sú medzi nimi značné rozdiely. Každý výrobca ponúka okná rôznych profilových systémov, konštrukčných riešení, druhov a hrúbok skla, dverných výplní, či doplnkov. Preto je prakticky nemožné mať dve úplne zhodné porovnateľné ponuky. Aby ste však eliminovali najväčšie cenové rozdiely, preverte si najmä typ profilového systému daného výrobcu. Jeden výrobca môže naceniť svoj špičkový profil, druhý strednú triedu, výsledný cenový rozdiel bude určite značný.Vchodové dvere sú taktiež dôležitou súčasťou domácnosti, spolu s oknami a vonkajšou fasádou tvoria výsledný celok, ktorý by mal byť jednotný. Vchodové dvere ponúkajú ešte väčšiu variabilitu ako okná, preto je potrebné vedieť o aké farebné riešenie, dverovú výplň, kľučku aj madlo, máte záujem. Faktor, ktorý ovplyvňuje výslednú cenu je vo veľkej miere tvorený práve výplňou, ktorú predajcovia naceňujú buď podľa svojho najpredávanejšieho riešenia, alebo jednoducho sklenou výplňou. Rozdiel v cene spraví taktiež materiál, z ktorého sú vchodové dvere vyhotovené. Dvere z plastu budú lacnejšie ako dvere z hliníka, avšak hliníkové dvere ponúkajú z dôvodu pracovania plastu konštrukčne pevnejšie a trvácnejšie riešenie. Moderné riešenia však vedia dvere vyrobiť aj z iného materiálu ako okná, ale výsledný dizajn bude pri oknách aj dverách totožný.Drevené, plastové, hliníkové alebo drevohliníkové okná, každé okno vyniká niečím iným. Nejde len o farebné prevedenie, ktoré súčasné módne trendy určujú v odtieňoch sivej, či metalickej laminácie. Aj tu treba pamätať, že rám okna by mal elegantne ladiť s interiérom aj exteriérom, aby nerušil kompaktný vzhľad. Novinkou na trhu je plastové oknoso vzhľadom hliníka, ktoré upúta už na prvý pohľad svojím výnimočným dizajnom, vynikajúcou teplotechnikou vhodnou aj pre pasívny dom, ako aj faktom, že rešpektuje novú normu, ktorá počíta s výstavbou budov takmer s nulovou spotrebou energie a v platnosti bude od 1.1.2021.je kombináciou jedinečného a v súčasnosti neprekonaného profilového systémuktoré získalo prestížne ceny za dizajn RedDot Design Award a German Design Award. Výnimočnosť tohto nového dizajnového okna podčiarkuje aj úzky profil s najmenšou exteriérovou hranou na trhu, nový systém zasklievacích líšt s hranatým tvarom či možnosť skla s hrúbkou až 70 mm pre ešte lepšie tepelnoizolačné vlastnosti okna.tak ponúka cenovo dostupné aj dizajnové riešenie. Viac informácií o oknách nájdete na www.incon.sk Informačný servis