Aplikáciu smart karanténa a vyplnený formulár majte pripravené už pred príchodom na hranicu

Na hranicu treba prísť pripravený

Zamedzí sa zdržiavaniu na hraničných priechodoch

Čestné prehlásenie a súhlas

Základnú podmienku, ktorou je registrácia na stránke korona.gov.sk, možno vykonať z ktorejkoľvek krajiny, rovnako je možné stiahnuť aplikáciu z Google Play.Podľa interných štatistík dobrovoľníkov si 90 percent občanov aplikáciu inštaluje a registruje sa na hraničných priechodoch. Tam je však často problém s internetovým pripojením.MV žiada ľudí vracajúcich sa na Slovensko zo zahraničia, ktorí chcú povinnú izoláciu stráviť v domácej karanténe, aby sa na to pripravili pred cestou k hraničnému priechodu so SR a nie priamo na hraniciach.Samotné stiahnutie aplikácie nie je postačujúce. Základnou podmienkou je registrácia na stránke korona.gov.sk . Je možné vykonať ju z ktorejkoľvek krajiny, rovnako aj stiahnuť aplikáciu z Google Play.„Nainštalovaním aplikácie a následnou registráciou pred cestou zamedzíte zdržaniu na hraničných priechodoch. Vyzývame všetkých občanov, aby si aplikáciu stiahli na mieste so stabilným internetovým pripojením,“ zdôraznila Túrosová.Podľa interných štatistík od dobrovoľníkov sa 90 percent občanov registruje a aplikáciu si sťahuje či inštaluje priamo na hraničných priechodoch, kde je problém s internetovým pripojením.Túrosová upozorňuje, že tak vzniká problém s inštaláciou aplikácie do smartfónu, čo mnohí nesprávne pokladajú za chybu aplikácie.Niektorí ľudia majú tiež smartfóny preplnené inými aplikáciami, takže priamo na hraniciach uvoľňujú pamäť prístroja, čo takisto spôsobuje značné zdržanie.Na prechod štátnou hranicou je potrebné okrem registrácie a aktívnej aplikácie eKaranténa čestné prehlásenie a súhlas s podrobením sa nariadenej izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie.Oba formuláre sú dostupné na stránke https://korona.gov.sk/ekarantena/ . Na hraničný priechod je potrebné priniesť ich vytlačené a podpísané.