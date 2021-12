Indexovým a akciovým dôchodkovým fondom UNIQA sa výborne darí aj napriek pandémii

Výkonnosť dôchodkových fondov UNIQA DSS a UNIQA DDS

Pandémia a jej vplyv na výkonnosť fondov v II. pilieri

Napriek zložitému obdobiu pandémie sa dôchodkovým fondom UNIQA dlhodobo darí veľmi dobre. Platí to, samozrejme, pre negarantované fondy, ktoré majú potenciál rastu."Náš indexový fond vdosiahol od začiatku roka v novembri výkonnosť okolo 28%, čo je naozaj skvelé číslo. Dokazuje to, že výkonnosť a kvalitu vieme dodávať aj po zmene značky," hovorí predseda predstavenstva UNIQA DDS a UNIQA DSS Peter Socha.Naopak, výkonnosť garantovaného dlhopisového fondu, v ktorom je aktuálne stále väčšina sporiteľov, je vzhľadom na vývoj na dlhopisových trhoch a jeho zameranie nízka, aj keď s nízkou volatilitou.To isté platí aj pre, ktorý na Slovensku funguje najmä vďaka podpore zamestnávateľov. Tí ho vo väčšine spoločností ponúkajú zamestnancom ako firemný benefit."Náš akciový fond v III. pilieri zarába zhruba 10% na ročnej báze, indexový fond dokonca dosiahol v novembri od začiatku roka výkonnosť viac ako 22%", hovorí Peter Socha.Koronakríza síce v prvej polovici minulého roka zasiahla najmä negarantované fondy, ktoré relatívne prudko padli. Situácia sa však rýchlo skonsolidovala, napr. výkonnosť fondov v II. pilieri sa v krátkom čase skorigovala a ku koncu roka bola opäť v kladných číslach. Výnos garantovaného fondu bol však stále na úrovni cca 1%."Výhodou dlhodobého sporenia je to, že dokáže absorbovať aj takéto dočasné výkyvy a teda pre sporiteľa s dostatočným investičným horizontom je lepšie byť vo fonde, ktorý zodpovedá jeho profilu. Našou ambíciou je preto zmeniť pomer sporiteľov v prospech sporenia v negarantovaných fondoch," vysvetľuje Peter Socha z UNIQA.Podľa Petra Sochu totiž platí, že to, v akom fonde si človek v II. pilieri sporí, významne vplýva na výšku jeho budúceho dôchodku."Tie rozdiely sú významné a pokiaľ si človek sporí na dôchodok 20, 30, 40 a viac rokov, je vyslovene zlé, aby toto obdobie strávil v dlhopisovom garantovanom fonde. Garancia totiž znie pre ľudí lákavo, ale pri tomto type sporenia, nastavených podmienkach a situácii s dlhodobo mimoriadne nízkymi úrokmi to znamená, že tam majú ľudia garantovanú de facto nulu. A to je naozaj problém. Negatívny dopad je ešte znásobený v prípade rastúcej inflácie, akú vidíme práve v tomto období.""UNIQA v rámci fúzie prebrala dôchodkové fondy AXA už v januári tohto roka. Pre klientov sa prechodom pod značku UNIQA nič nemení. Obe dôchodkové spoločnosti sa zaradili do skupiny UNIQA spolu s ich existujúcimi licenciami a celým tímom, ktorý sa o dôchodkové zmluvy staral. UNIQA rovnakým spôsobom prebrala aj investičnú spoločnosť vrátane všetkého existujúceho know-how. Úspory a investície klientov vo fondoch tak budú rovnako v bezpečí, ako boli doteraz. Podmienky zmlúv sú platné a nemôžu byť zmenené bez súhlasu klienta a UNIQA na seba preberá všetky záväzky.