Na Slovensku je bez práce takmer 190-tisíc ľudí, najviac ich vyprodukoval priemysel

Dlhodobá nezamestnanosť sa výrazne zvýšila

Najviac nezamestnaných vzišlo z priemyslu

Porovnávať údaje je nemožné

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Počet ľudí bez práce v treťom štvrťroku prvýkrát v tomto roku klesol. Medziročne bolo na Slovensku o 2,9 percenta nezamestnaných menej, keď počet ľudí bez práce dosiahol 187,8 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 0,2 percentuálneho bodu na 6,8 percenta.Klesala tak tretí štvrťrok po sebe. Pokles však v porovnaní s predošlým štvrťrokom bol minimálny, v druhom štvrťroku miera nezamestnanosti dosiahla 6,9 percenta. Najviac rástol počet dlhodobo nezamestnaných. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.Počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení znížil o 3,8 percenta na 182,6 tisíca osôb. Pretrvávajúca pandémia podľa štatistikov ovplyvňuje hlavne dlhodobú nezamestnanosť. Kým v prvom štvrťroku bola ešte v medziročnom poklese, v posledných dvoch štvrťrokoch počet osôb bez práce v trvaní jeden rok a dlhšie medziročne rástol.V aktuálnom štvrťroku bola dlhodobá nezamestnanosť vyššia o 40,5 percenta, teda 112-tisíc osôb. Rástla aj nezamestnanosť v trvaní od šesť do 11 mesiacov, jej medziročný nárast bol však miernejší ako v minulom štvrťroku a dosiahol 9,2 percenta.Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách od 50 do 60 rokov, najvýraznejšie v skupine od 55 do 59 rokov, a to o 45,4 percenta. Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 11,2 percenta.Najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v prie­mysle, v obchode a v stavebníctve. Zvýšil sa podiel nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti, pri medziročnom raste o 1,6 percentuálneho bodu doposiaľ nikdy nepracovalo 26,7 percenta nezamestnaných.Počet nezamestnaných medziročne klesol v piatich krajoch, zvýšil sa v troch. Relatívne najviac vzrástol v Košickom kraji, a to takmer o tretinu. Okrem toho pribudli nezamestnaní aj v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Najvýraznejší relatívny pokles zaznamenal Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj.Najväčšia nezamestnanosť bola aj naďalej v krajoch východného Slovenska, podiel Prešovského kraja tvoril na celkovej nezamestnanosti takmer štvrtinu a podiel Košického kraja bol 20,7 percenta.Obidva kraje mali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti, dvojcifernú hodnotu dosiahla v Prešovskom, Košickom a v Banskobystrickom kraji. V Košickom kraji zároveň medziročne najviac vzrástla, o 2,2 percentuálneho bodu.V prvom až treťom štvrťroku nezamestnanosť medziročne vzrástla o 9,9 percenta, tempo rastu sa však od začiatku tohto roka výrazne zmiernilo. Počet nezamestnaných dosiahol 189-tisíc osôb. Najviac sa zvýšili počty tých, ktorí naposledy pracovali v zdravotníctve a sociálnej pomoci, informáciách a komunikácii a v umení, zábave a rekreácii.Počet tých, ktorí ešte nikdy nepracovali, sa zvýšil viac než o pätinu. Miera nezamestnanosti bola vyššia o 0,7 percentuálneho bodu a dosiahla 6,9 percenta.Štatistici upozorňujú na to, že porovnať aktuálne dáta so situáciou pred pandémiou, teda s rovnakým obdobím roka 2019 nie je možné, pretože nastali významné metodické zmeny a údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi obdobiami a nie je možné ich porovnávať v dlhšom časovom rade.