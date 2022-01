India a Veľká Británia začali rokovania o dohode o voľnom obchode

Budovanie lepších vzťahov

Britská kolónia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia a India vo štvrtok začali vyjednávať o dohode o voľnom obchode . Očakáva sa, že ak budú rokovania úspešné, zväčší ich bilaterálny obchod o miliardy dolárov. Ide o jedno z najambicióznejších rokovaní Spojeného kráľovstva o obchode po jeho odchode z Európskej únie.Britská ministerka zahraničného obchodu Anne-Marie Trevelyanová sa vyjadrila, že obe krajiny majú unikátnu príležitosť budovať vzťahy v obchode, obrane, v oblasti ochrany klímy a v sektore zdravotníctva v období, v ktorom sa zotavujú z pandémie ochorenia COVID-19 Indický minister obchodu a priemyslu Pijuš Gojal uviedol, že dohoda o voľnom obchode, ktorú by mali uzavrieť v priebehu roka, obchod medzi oboma krajinami do roku 2030 zdvojnásobí. Obe strany dúfajú, že dohoda prinesie veľké výhody pre viacero odvetví, a to od sektora produkcie potravín a nápojov po moderné technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.Veľká Británia po odchode z Európskej únie v roku 2016 sa sústredila na svoju obchodnú politiku v indicko-tichomorskom regióne. Indiu, ktorá v minulosti bola britskou kolóniou, považuje Británia za vhodné teritórium vzhľadom na neistotu vo vzťahoch s Čínou.India a Británia už teraz majú rozsiahle zväzky a hodnota ich vzájomného obchodu v rokoch 2019-20 bola v objeme 15,45 miliardy dolárov.