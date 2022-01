Poslanci budú v utorok na mimoriadnej schôdzi rokovať o referende a obrannej dohode s USA

Smer je pripravený spustiť petíciu

Zmena ústavy

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoriadna schôdza parlamentu , na ktorej sa má prijať uznesenie o vyhlásení referenda, sa uskutoční v utorok 18. januára o 13:00 hodine. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie parlamentu. O zvolanie schôdze požiadali poslanci opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.Občania by mali v referende odpovedať na otázku, či súhlasia, aby Národná rada SR vyslovila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojený štátov amerických . Dohodu v stredu 12. januára schválila vláda.Smer-SD predpokladá, že vládna koalícia nepodporí program mimoriadnej schôdze a bude chcieť dohodu s USA schváliť už na riadnej februárovej schôdzi parlamentu. Smer-SD v tom prípade pôjde do petičnej akcie s cieľom vyhlásiť referendum. Ľudia by sa mali vyjadriť k trom otázkam.Prvou je, či súhlasia so zmenou ústavy, aby bolo možné uskutočniť predčasné parlamentné voľby buď na základe referenda alebo ústavného zákona. Druhá otázka sa má podľa Fica týkať „amerických základní na Slovensku“.Tretia otázka sa môže týkať napríklad zastropovania veku odchodu do dôchodku alebo minimálnej mzdy. Predseda Smeru-SD Robert Fico o obrannej zmluve s USA povedal, že Slovensko ju nepotrebuje a k jej podpísaniu ho nič nezaväzuje.