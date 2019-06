India predstavila kozmickú loď Čandraján-2, v júli poletí na Mesiac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 12. júna (TASR) - Indická vesmírna agentúra ISRO predstavila v stredu svoju vesmírnu loď Čandraján-2, ktorú v júli plánuje vyslať na Mesiac. Na jeho povrchu má zariadenie pristáť začiatkom septembra.Kozmická loď pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a roveru, pričom všetky súčasti boli vyvinuté v Indii. Ak by sa misia skončila úspešne, India by sa stala v poradí iba štvrtou krajinou sveta, ktorá by uskutočnila mäkké pristátie na povrchu Mesiaca - po USA, bývalom ZSSR a Číne.Čandraján-2 bude druhou indickou lunárnou misiou. Prvú misiu Čandraján-1 v roku 2008 predstavoval len mesačný orbiter. Druhá misia sa zameria na mesačný povrch a bude zhromažďovať údaje o vode, mineráloch a skalných útvaroch.Podľa plánov ISRO by mali mesačný orbiter a rover dosadnúť na južný pól Mesiaca, pričom by išlo o vôbec prvé pristátie vesmírneho zariadenia v tejto oblasti, informuje stanica BBC.Vedci predpokladajú, že rover bude na Mesiaci operovať 14 dní, uviedol pre denník The Times of India riaditeľ ISRO Kailasavadivoo Sivan. "povedal.Misia Čandraján-2 bola pôvodne plánovaná na začiatok roku 2018, neskôr ju preložili na začiatok tohto roku a následne na 14. júla o 23:21 h SELČ.