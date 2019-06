ŠTÚDIA: Ľudia skonzumujú týždenne v priemere päť gramov plastu

Ilustračné foto Foto: TASR/Youtube Foto: TASR/Youtube

Londýn 13. júna (TASR) - Každý človek skonzumuje v priemere päť gramov plastu týždenne, čo je približne ekvivalent štandardnej kreditnej karty. Odhaľuje to v stredu zverejnená štúdia expertov z austrálskej Univerzity v Newcastli, ktorú si objednal Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a o ktorej výsledkoch informuje agentúra DPA.Celosvetovo najväčším zdrojom plastov, ktoré ľudia požijú, je pitná voda, a to z vodovodu aj balená. Vysokú úroveň obsahu plastov vykazujú aj potraviny ako soľ, mäkkýše či pivo.Štúdia pospájala údaje z viac ako 50 prác o konzumácii mikroplastov, čo sú častice, ktoré majú priemer do päť milimetrov. Ľudia podľa jej odhadov skonzumujú v priemere približne 2000 kúskov mikroplastov týždenne, respektíve vyše 250 gramov ročne.Štúdia tiež odhalila veľké regionálne rozdiely. Vo vode v Spojených štátoch a Indii sa napríklad našlo približne dvojnásobne viac plastových častíc než vo vode v Európe či Indonézii.uviedol jeden z vedúcich univerzitnej štúdie Thava Palanisami.Generálny riaditeľ WWF Marco Lambertini uviedol, že odhalenia štúdie by mali byťpre vlády na celom svete." uviedol. "" dodal.