India v regióne Džammú a Kašmír zmierni zákaz vychádzania

Naí Dillí 9. augusta (TASR) - Indické úrady zmiernia zákaz vychádzania v regióne Džammú a Kašmír, aby sa moslimské obyvateľstvo mohlo zúčastniť na tradičných piatkových modlitbách, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na miestu políciu.Ľudia sa podľa polície budú môcť modliť v okolí svojich obydlí, nemali by sa však odvážiť opustiť tieto oblasti.Úrady v indickej časti Kašmíru zaviedli v pondelok zákaz vychádzania v jeho letnom hlavnom meste Šrínagar a okolitých oblastiach. Zároveň bol zablokovaný prístup na internet, nefungujú súkromné mobilné siete a pevné linky a takisto sú zakázané všetky verejné zhromaždenia.V oblasti sa podľa AFP vyskytli ojedinelé protesty a polícia prenasledovala skupiny demonštrantov podporujúcich separatistov. Jeden mladý človek prišiel o život, keď počas úniku pred políciou skočil do rieky.Pakistan v stredu oznámil, že znižuje úroveň diplomatických vzťahov s Indiou a pozastavuje vzájomný obchod. Takýmto spôsobom protestuje proti pondelňajšiemu rozhodnutiu indickej vlády o zrušení autonómneho štatútu štátu Džammú a Kašmír.Pakistanská vláda sa tiež rozhodla požiadať Organizáciu Spojených národov vrátane Bezpečnostnej rady OSN o vyvíjanie nátlaku na Indiu, aby zvrátila svoje rozhodnutie.Pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší v piatok navštívi Čínu. Návšteva je tiež súčasťou úsilia vyvinúť tlak na Indiu, napísala agentúra AP.Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok vo svojom príhovore obyvateľom povedal, že situácia v oblasti sa postupne vráti do bežného stavu.Kašmír je rozdelený medzi Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región. V indickom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, od roku 1989 prebieha ozbrojené povstanie proti indickej vláde.