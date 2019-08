India zmierni obmedzenia v štáte Džammú a Kašmír

Na archívnej snímke indický moslim kráča okolo príslušníkov indických polovojenských síl, ktorí hliadkujú v indickom meste Džammú 12. augusta 2019 po modlitbách počas sviatku íd al-adhá. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 16. augusta (TASR) - Obmedzenia pohybu a prístupu ku komunikačným prostriedkom, ktoré od 5. augusta platia v Šrínagare - letnom hlavnom meste indického štátu Džammú a Kašmír - a okolitých oblastiach, budú v najbližších dňoch zrušené. Indickému najvyššiemu súdu to v piatok oznámila federálna vláda v Naí Dillí, informuje tlačová agentúra Reuters.Stalo sa tak po tom, ako sa vydavateľka miestnych novín Kashmir Times obrátila na najvyšší súd s petíciou požadujúcou obnovenie všetkých spôsobov komunikácie v dotknutých oblastiach tak, aby tam mohli znova začať slobodne fungovať médiá.Tušar Mehta, ktorý pôsobí ako advokát vlády, v tejto súvislosti súdu povedal, že obmedzenia budú zrušenéIndická vláda uviedla 5. augusta do platnosti opatrenie, ktorým spornému regiónu Džammú a Kašmír v severozápadnej časti krajiny odoberá osobitný štatút. Prezidentský dekrét ruší článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu himalájskemu regiónu Kašmír.Indické úrady v tejto oblasti niekoľko hodín predtým zaviedli bezpečnostné opatrenia. V hlavnom meste Šrínagar a okolitých častiach platí zákaz vychádzania. Zároveň bol zablokovaný prístup na internet, nefungujú súkromné mobilné siete a pevné linky, takisto sú zakázané i všetky verejné zhromaždenia.Na základe tzv. zákona o reorganizácii Džammú a Kašmíru by mal byť doterajší zväzový štát rozdelený na dve zväzové teritória - Džammú a Kašmír na západe a Ladách na východe.Nové zväzové teritórium Džammú a Kašmír bude mať volené zhromaždenie, vládu a hlavného ministra s kompetenciami vo všetkých oblastiach okrem verejného poriadku a polície. Vládu a hlavného ministra bude spomedzi zvolených zástupcov menovať viceguvernér, dosadzovaný indickým prezidentom. Zväzové teritórium Ladách bude riadené priamo viceguvernérom.Zákon bol schválený oboma komorami indického parlamentu a odsúhlasený prezidentom. Do platnosti vstúpi 31. októbra.Historické územie Kašmíru je rozdelené prevažne medzi jadrovými zbraňami vyzbrojených regionálnych rivalov Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región. V indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.Najmenšiu časť historického Kašmíru - s názvom Aksai Čin - ovláda napriek indickým nárokom Peking. Pakistan čínsku zvrchovanosť nad touto oblasťou uznáva.