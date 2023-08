Indická sonda Čandrájan-3 ako prvá v histórii pristála pri južnom póle Mesiaca (video)

Pristátie na Mesiaci

Neúspech ruského modulu

23.8.2023 - Nedávna ruská lunárna misia sa síce skončila obrovským fiaskom, ale India o niekoľko dní ukázala Moskve, ako na to. O veľký úspech indického vesmírneho programu sa v stredu postarala sonda Čandrájan-3, ktorá vôbec ako prvá pristála pri južnom póle Mesiaca. Referuje o tom spravodajský web BBC.India sa stala historicky štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na Mesiaci. Predtým to dokázali Spojené štáty, bývalý Sovietsky zväz a Čína. Vedci teraz dúfajú, že indický modul dokáže odosielať na Zem zábery a údaje.Cez víkend sa o pristátie na Mesiaci pokúšal ruský lunárny modul Luna-25. Zrazil sa však s Mesiacom a prestal existovať. Podľa šéfa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurija Borisova bola dôvodom zlyhania skutočnosť, že motor modulu nebol včas vypnutý.Borisov sa snažil ospravedlniť neúspech misie tým, že predchádzajúci projekt Luna-24 sa uskutočnil ešte v roku 1976. Viac času na prípravy vôbec nepovažoval za výhodu.Ruský modul, ktorý odštartoval 11. augusta, mal pristáť v južnej polárnej oblasti Mesiaca, kde sa našli známky vodného ľadu.Bol to prvý takýto projekt v modernej ruskej histórii. Pôvodne na ňom mala participovať aj Európska vesmírna agentúra (ESA), ale po vypuknutí vojny na Ukrajine sa z neho stiahla.