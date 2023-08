Radíme: Lieky by sa nemali kupovať v neprimeranom množstve do zásoby

Pri nákupe liekov by ľudia mali dôkladne zvážiť, koľko balení skutočne potrebujú. Lieky by sa nemali kupovať v neprimeranom množstve do zásoby. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Poukázal pritom na to, že liekový odpad každý rok rastie.





"Nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre vás," uviedol ŠÚKL na sociálnej sieti. Vlani sa podľa neho vyzbieralo vyše 241 ton odpadu z 2144 lekární. "Náklady na jeho zber a likvidáciu v spaľovni predstavovali 410.000 eur," doplnil.ŠÚKL pripomenul, že nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie treba odniesť do lekárne. Nemajú sa podľa neho vyhadzovať ani splachovať. "Je potrebné ich odniesť do ktorejkoľvek verejnej lekárne iba vo vnútornom obale, teda v blistri, sklenenej či plastovej nádobe, tube a podobne," ozrejmil.Medzi liekový odpad podľa neho nepatria výživové a potravinové doplnky, homeopatiká, ihly, zdravotnícke pomôcky, kozmetika či príbalový leták. Ihly možno do lekárne priniesť v prípade, keď sú súčasťou pôvodného balenia lieku.