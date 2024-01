Indická vesmírna agentúra vyslala do vesmíru raketu s observatóriom, skúmať bude aj čierne diery

Druhá na svete svojho druhu

Novoročné projekty

1.1.2024 (SITA.sk) - Indická vesmírna agentúra (ISRO) v pondelok úspešne vyslala do vesmíru raketu s observatóriom, ktoré bude skúmať astronomické objekty, ako sú čierne diery.Raketa so satelitom XPoSat vzlietla z kozmodrómu Šríharikota o 9:10 miestneho času. Družica v hodnote zhruba 250 miliónov rupií má odhadovanú životnosť päť rokov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Misia XPoSat je len druhá na svete svojho druhu. Prvou bola misia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v roku 2021. ISRO uviedla, že prostredníctvom observatória chce pomôcť vedcom zlepšiť ich „poznanie čiernych dier“.ISRO má za sebou úspešný rok. V auguste s misiou Čandraján-3 pristála pri južnom póle Mesiaca, čo sa dosiaľ nikomu nepodarilo. O niekoľko dní neskôr vyslala do vesmíru prvú slnečnú observačnú misiu Áditja-L1.Aj na rok 2024 má India v pláne niekoľko projektov. Medzi nimi je aj príprava na misiu Gaganján, ktorej cieľom je vyslať na nízku obežnú dráhu Zeme troch astronautov a po troch dňoch ich priviesť späť. Štart misie je naplánovaný na rok 2025.