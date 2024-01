Ruské ozbrojené sily sú také pripravené na použitie moderných zbraní ako žiadna iná armáda na svete, tvrdí Putin

1.1.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že ruské ozbrojené sily sa učia používať moderné zbrane na bojisku a reagovať na ne z výrobného hľadiska. Povedal to počas návštevy vojenskej nemocnice. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Moderné umenie vedenia vojny a jeho efektivita podľa Putina závisia od toho, ako rýchlo dokáže armáda určiť, čo je v danej chvíli najdôležitejšie, produkčne na to zareagovať a čo najskôr zaviesť do bojových operácií. Rusko je v tom podľa neho lepšie ako ktokoľvek iný.„Naše ozbrojené sily sú také schopné a pripravené na použitie moderných zbraní ako žiadna iná armáda na svete,“ vyhlásil.Putin tiež tvrdil, že schopnosti ruských ozbrojených síl sa neustále znásobujú a v podstate majú v rukách strategickú iniciatívu. Situácia na bojisku je pre Rusko uspokojivá, skonštatoval. Ako tiež povedal, Rusko zintenzívni svoje útoky voči Ukrajine.