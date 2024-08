Indický premiér Módí navštívil Poľsko, vyzval na diplomatické úsilie o skoré ukončenie rusko-ukrajinského konfliktu

22.8.2024 (SITA.sk) - Indický premiér Naréndra Módí počas návštevy Poľska vyzval na diplomatické úsilie o skoré ukončenie vojny na Ukrajine. Zdôraznil pri tom, že žiaden konflikt nemožno vyriešiť na bojisku.„Podporujeme dialóg a diplomatické úsilie o čo najskoršie obnovenie mieru a stability," povedal predseda indickej vlády.Módí sa vo štvrtok stretol so svojim poľským náprotivkom Donaldom Tuskom , s ktorým diskutoval o bezpečnosti, vojne či oživení bilaterálnych vzťahov. Návšteva podľa oboch lídrov otvorila dvere spolupráci v sektoroch informačných technológií, bezpečnosti a obrany. Tusk povedal, že India by mohla zohrať dôležitú úlohu pri ukončení vojny, ktorú na Ukrajine vedie jej strategický partner Rusko.„Som veľmi rád, že premiér potvrdil svoju pripravenosť osobne sa angažovať za mierové, spravodlivé a rýchle ukončenie vojny,“ povedal a dodal, že „história naučila naše národy, aké dôležité je rešpektovať pravidlá, hranice, územnú celistvosť, suverenitu štátov a právny štát“.Indický premiér sa neskôr stretol aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom . V piatok Módího zase čaká cesta do Kyjeva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským