Liberáli predstavili na východe Slovenska novú regionálnu posilu, do strany vstúpil viceprimátor Košíc

Posilnenie strany v regiónoch

Komunikácia s progresívcami

22.8.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila v Košiciach novú regionálnu posilu. Do strany vstúpil viceprimátor Košíc Marcel Gibóda . Ten pôsobí v komunálnej politike od roku 2008, v samospráve mesta Košice od roku 2010, a to ako na úrovni mestskej časti, tak i mesta Košice.Chce prinášať témy regiónu na národnú úroveň, a to nielen z pozície sympatizanta strany, ale aj jej člena. Gibóda v tomto smere poukázal na to, že rýchle zmeny legislatívy, bez riadneho pripomienkovania, zasahujú rôzne inštitúcie nielen na národnej úrovni, ale i v regiónoch. V tomto smere spomenul napríklad kultúrne inštitúcie. Poukázal tiež na odliv mozgov zo Slovenska, ale aj z východu krajiny.„Toto rozhodnutie vo mne klíčilo dlhšiu dobu,“ uviedol. Rád by sa venoval problematike rozvoja regiónu, zvyšovania konkurencieschopnosti či odchodu mladých ľudí na západ Slovenska alebo do zahraničia.Šéf liberálov Branislav Gröhling uviedol, že SaS bola vnímaná ako „bratislavská strana“, ktorá sa primárne venovala parlamentnej politike a regióny nezvykla navštevovať napriek tomu, že regionálnymi štruktúrami disponovala. Akcentoval, že od svojho zvolenia na post predsedu strany na jar tohto roka sa usiluje o to, aby sa strana otvorila a väčšmi priblížila k regiónom.Chce docieliť, aby strana posilnila, a to aj v regiónoch. Zároveň chcú zastupovať pravicového voliča. Gröhling avizoval, že SaS má v úmysle v najbližšom čase oznamovať i mená ďalších regionálnych osobností, ktoré vstúpili do SaS, a to či už z komunálnej, alebo župnej politiky.V Košiciach sa im podľa jeho slov podarilo dosiahnuť modul, v rámci ktorého majú viceprimátora i starostu mestskej časti. Ide o starostu mestskej časti Košice-Západ Marcela Vrchotu . SaS má takmer 250 členov, v Košiciach 14, no ako Gröhling poznamenal, majú veľa žiadostí a spôsob prijímania sa modifikoval.Dodal, že v oblasti regionálnej politiky komunikujú i s ďalším opozičným politickým subjektom, hnutím Progresívne Slovensko . Aké ciele majú pre najbližšie komunálne voľby z hľadiska volebných výsledkov predseda SaS špecifikovať nechcel. Strana SaS sa podľa jej šéfa týmto dňom otvára všetkým ľuďom a podporovateľom.„V rámci rozvoja regiónov budeme aj v Národnej rade SR presadzovať ich myšlienky a máme pripravených niekoľko balíkov na podporu regionálneho pôsobenia,“ uviedol. Opatrení na podporu samospráv by malo byť viacero, a to tak, aby ich dosah pocítil i občan.