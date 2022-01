Indonézia chce vybudovať novú metropolu na ostrove Borneo, kritici sa obávajú o voľne žijúce zvieratá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Indonézsky prezident Joko Widodo by chcel v súvislosti s problémami sužujúcimi hlavné mesto Jakarta postaviť novú metropolu na ostrove Borneo.Spomenutá Jakarta je preťažená, znečistená, náchylná na zemetrasenia a prepadáva sa do Jávskeho mora. Predstavitelia indonézskej vlády sa preto domnievajú, že vybudovanie nového hlavného mesta by mohlo Jakarte uľaviť.„Výstavba nového hlavného mesta nie je len fyzickým presunom vládnych úradov,“ povedal Widodo minulý týždeň pred schválením plánu parlamentom. „Hlavným cieľom je vybudovať inteligentné nové mesto, ktoré je konkurencieschopné na globálnej úrovni,“ doplnil s tým, že súčasťou metropoly by mali byť inovácie a technológie založené na zelenej ekonomike.Skeptici sa však obávajú dopadov na životné prostredie. Nová metropola má zabrať rozlohu 256-tisíc hektárov v provincii Východný Kalimantan na Borneu, ktorý je domovom orangutanov, leopardov a širokej škály ďalších voľne žijúcich živočíchov. Mnohých znepokojuje aj finančná stránka projektu uprostred pandémie koronavírusu, keďže výstavba má stáť 34 miliárd dolárov.