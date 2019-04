Indonézia volí prezidenta a parlament, ide o najväčšie voľby na svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 17. apríla (TASR) - Indonézania prúdili v stredu do volebných miestností, aby si po šesťmesačnej kampani zvolili nového prezidenta a parlament. Ide o najväčšie jednodňové hlasovanie na svete a prvýkrát sa v krajine konajú naraz prezidentské aj parlamentné voľby. O najvyšší úrad sa uchádza súčasný prezident Joko Widodo a bývalý generál Prabowo Subianto.Krajina sa rozkladá na súostroví v oblasti rovníka, od svojho západného cípu po východný má 5000 kilometrov. Hlasovanie trvá osem hodín a je to obrovská logistická akcia, ale aj prejav odolnej demokracie, ktorá trvá po porážke autoritárskeho režimu už dve desaťročia.Oficiálne výsledky sa očakávajú až neskôr v máji. Takzvané rýchle sčítanie hlasov a exit polly však môžu naznačiť víťazov už v neskorších stredajších hodinách, napísala tlačová agentúra DPA.O 20.000 kresiel v národnom parlamente, ako aj v provinčných a miestnych parlamentoch bojuje 16 celoštátnych politických strán, ktoré postavili celkovo 250.000 kandidátov.Hlasovať môže približne 193 miliónov ľudí, vrátane 80 miliónov osôb narodených po roku 1980, uviedla ústredná volebná komisia.Prezident Widodo - umiernený moslim, pôvodne podnikateľ s nábytkom a milovník heavy metalu - vstúpil do politiky pred 14 rokmi ako starosta stredne veľkého mesta. Teraz sa uchádza o znovuzvolenie a jeho súperom je exgenerál Prabowo, ktorého tesne porazil v posledných voľbách v roku 2014. Prawobo je bývalým veliteľom špeciálnych síl a je napojený na konzervatívne islamistické skupiny, ktoré potláčajú menšinové náboženstvá a vystupujú proti právam homosexuálov.Widodova vláda dokončila sieť hlavných ciest dlhú 1000 kilometrov a postavila alebo zrenovovala letiská a prístavy. Widodo tiež nedávno uviedol do prevádzky prvé linku metra v metropole Jakarta. Korupcia v jeho vláde však prekvitá, hoci on sám má povesť nepodplatiteľného politika. Niekoľko jeho politických spojencov už poslali súdy za korupciu do väzenia alebo ich úrady zatkli.Tvrdej kampani dominovala ekonomika, hoci ju začína zatieňovať silnejúci politický islam. Indonézia je najľudnatejšia moslimská krajina na svete, pripomenula tlačová agentúra Reuters.Väčšina prieskumov dávala Widodovi dvojciferný náskok, ale opozícia tvrdí, že súperenie je oveľa tesnejšie. Prabowo v utorok večer na tlačovej konferencii dokonca vyhlásil, že očakáva svoje víťazstvo so ziskom 63 percent hlasov.Voľby sa začali najprv v odľahlej východnej provincii Papua o 07.00 h miestneho času (hneď po utorkovej polnoci SELČ). Papua je časovo o dve hodiny dopredu pred hlavným mestom Jakarta.Hlasovacie lístky doručili v sprievode bezpečnostných síl aj do odľahlých kútov krajiny, a to lietadlami, rýchločlnmi, na kánoe a koňoch. Dva rýchločlny boli dokonca určené ako mobilné "volebné stanice" pre obyvateľov reťaze ostrovov s názvom Kepulauan Seribu, severne od Jakarty.Tornádo v provincii Východná Jáva zničilo v utorok večer dve dedinské volebné miestnosti a spôsobilo výpadok elektriny v dvoch ďalších, takže úrady museli presunúť hlasovanie do bezpečnejších oblastí.Opozícia už hlásila nezrovnalosti v zoznamoch voličov a zaprisahala sa, že podnikne právne kroky, ak jej obavy budú úrady ignorovať.Minulý týždeň sa na internete objavilo niekoľko videí, ktoré očividne zachytávali tisíce hlasovacích lístkov napchatých do vriec v sklade v susednej Malajzii - pritom mnohé lístky už boli označené.