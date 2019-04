Mogheriniová vyzvala EÚ vyslať vojnové lode do Stredozemného mora

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 17. apríla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová vyzvala v utorok európske krajiny, aby zmenili postoj a poslali vojnové lode naspäť do Stredozemného mora, kde budú zabraňovať prevádzačstvu migrantov a pašovaniu zbraní či ropy, pretože práve to pomáha udržiavať konflikt v Líbyi.Európska únia minulý mesiac pozastavila námorné hliadky, ktoré v Stredozemnom mori zachránili desaťtisíce migrantov a privážali ich do Talianska, kde teraz populistická vláda zápasí proti takémuto postupu.Rozhodnutie EÚ pozastaviť hliadky prišlo ešte pred tým, ako poľný maršal Chalífa Haftar, ktorého bašta je na východe Líbye, spustil pred dvoma týždňami vojenskú ofenzívu proti vláde v Tripolise, podporovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) a Európskou úniou.povedala Mogheriniová v Európskom parlamente.Námorné hliadky boli súčasťou Operácie Sophia, ktorá podľa slov Mogheriniovej pomohla znížiť počet migrantov prichádzajúcich do Európy až o 80 percent.uviedla bývalá talianska ministerka zahraničných vecí, citovaná agentúrou AFP.Politička povedala, že poslať vojnové lode na odstrašenie pašerákov migrantov má zmysel, ale takisto "nám to pomôže splniť si povinnosti, pretože musíme dodržiavať rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa embarga na zbrane a ropu".Šéfka diplomacie EÚ varovala členov europarlamentu v Štrasburgu, že z Haftarovej vojenskej ofenzívy na Tripolis sa môže stať dlhodobý, vlečúci sa konflikt, ktorý budú "živiť" ilegálne zbrane.Diplomati EÚ sa minulý mesiac rozhodli predĺžiť Operáciu Sophia o šesť mesiacov po uplynutí termínu 31. marca, ale už bez vyslania hliadkujúcich lodí.Namiesto hliadok sa operácia bude spoliehať na vzdušné misie a úzku spoluprácu s Líbyou.Operácia sa začala v roku 2015, po sérii tragických stroskotaní lodí s migrantmi. Celkovo sa jej podarilo zatknúť okolo 150 prevádzačov a zachrániť 45.000 ľudí.Avšak po vlaňajšom zvolení krajne pravicovej populistickej vlády v Taliansku sa osud misie zmenil, keďže talianske úrady zaujali oveľa tvrdší postoj k zachráneným migrantom smerujúcim na talianske pobrežia.Rozhorčenie Talianska prakticky vyústilo pred rokom do ukončenia záchranných akcií v rámci Operácie Sophia.Zdroje pre agentúru AFP uviedli, že rozhodnutie predĺžiť operáciu a nevyslať hliadkujúce lode rozdelilo 28 členských štátov EÚ, pričom niektoré krajiny uvažujú nad tým, či by Operácia Sophia - námorná misia bez námorných lodí - nemala byť zastavená.Rím pod "taktovkou" krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho trvá na tom, že Taliansko by nemalo samé niesť bremeno starostlivosti o migrantov zachránených na mori.