Indonézia zadržala pred inauguráciou prezidenta 36 údajných militantov

Na archívnej snímke indonézsky prezident Joko Widodo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 17. októbra (TASR) - Indonézska polícia zadržala pred nedeľňajšou inauguráciou prezidenta Joka Widodoa, na ktorej sa zúčastnia viacerí lídri ázijských krajín, 36 údajných militantov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Hovorca štátnej polície Dedi Prasetyo uviedol, že minulotýždňové zatýkanie, ktoré prebehlo v ôsmich provinciách, nasledovalo po tom, ako polícia získala informácie o možných útokoch na jej zložky a náboženské miesta vo viacerých oblastiach.Minulý týždeň bola zadržaná dvojica útočníkov, ktorá pobodala do brucha indonézskeho ministra pre bezpečnosť Wiranta. Ten je už v stabilizovanom stave a zotavuje sa zo zranení. Páchatelia boli údajneNa ochranu ľudí v hlavnom meste Jakarta bude počas inaugurácie prezidenta, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie hlavy štátu v apríli tohto roku, nasadených 31.000 príslušníkov bezpečnostných síl, ako uviedol hovorca polície. Dodal však, že doposiaľ neboli vydané varovania, že by počas tejto udalosti malo dôjsť k nejakým útokom.