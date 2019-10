Turecká ofenzíva vyhnala z kurdských oblastí vyše 300.000 civilistov

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Ceylanpinare 16. októbra 2019 dym stúpa po ostreľovaní sýrskeho mesta Ras al-Ajn tureckými jednotkami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 17. októbra (TASR) - Pre vyše týždeň trvajúcu ofenzívu Turecka na severovýchode Sýrie bolo v týchto oblastiach ovládaných Kurdmi donútených opustiť svoje domovy už viac ako 300.000 ľudí. Oznámila to vo štvrtok mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).uviedol riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán, ktorého citovala agentúra AFP. Dodal, že v ostatných dňoch narástol počet ľudí, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov v provincii Hasaka a okolí sýrskych pohraničných miest Tal Abjad a Kobané.Väčšina z týchto vysídlencov sa podľa Rahmána snažila presťahovať k svojim príbuzným do bezpečnejších oblastí v Sýrii. Našli sa však aj takí, ktorí boli nútení prespávať v sadoch či v niektorej zo zhruba 40 škôl, ktoré sa zmenili na núdzové prístrešky.Turecko spustilo 9. októbra v Sýrii ofenzívu proti Kurdom - s deklarovaným cieľom vyčistiť oblasť pri turecko-sýrskej hranici od "a vytvoriťna návrat sýrskych utečencov.Ankara k ofenzíve pristúpila po tom, ako Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident Spojených štátov Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne Kurdi podpísali Ruskom sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.Ofenzíva si vyžiadala už desiatky obetí na životoch, prevažne z radov Kurdov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však inváziu napriek nátlaku zo zahraničia zastaviť odmieta.