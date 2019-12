Indonézia žaluje EÚ pre reštrikcie na palmový olej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 15. decembra (TASR) - Indonézia podala v Svetovej obchodnej organizácii (WTO) žalobu proti Európskej únii (EÚ) pre obmedzenia pri používaní palmového oleja pri výrobe biopalív. Informovala o tom v nedeľu indonézske ministerstvo obchodu vo svojom vyhlásení.Európska komisia na začiatku tohto roka dospela k záveru, že pestovanie palmového oleja vedie k nadmernému odlesňovaniu a jeho používanie v biopalivách by sa malo do roku 2030 postupne ukončiť.Indonézia, najväčší producent palmového oleja na svete, opakovane vyhlásila, že predloží súdu WTO žalobu proti smernici EÚ o obnoviteľnej energii známej ako RED II.Indonézia poslala 9. decembra 2019 Únii žiadosť o konzultáciu. Tento krok predstavuje počiatočnú fázu začatia súdneho konania.Minister obchodu Agus Suparmanto uviedol, že Jakarta sa rozhodla pre tento postup po vyhodnotení vedeckých štúdií a po stretnutiach so združeniami a firmami z odvetvia palmového oleja. Indonézia podľa neho dúfa, že EÚ zmení smernicu RED II.Ministerstvo tiež upozornilo, že politika EÚ nebude mať vplyv iba na vývoz palmového oleja z Indonézie do Európy, ale poškodí aj imidž produktov z palmového oleja na celom svete.