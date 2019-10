Indonézia zverejnila vyšetrovaciu správu o havárii Boeingu 737 Max 8

Lietadlo Boeing 737 Max 8, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 25. októbra (TASR) - Haváriu letu spoločnosti Lion Air, pri ktorej pred rokom zahynulo 189 ľudí, zapríčinila kombinácia chýb konštrukcie lietadla, nedostatočného výcviku a problémov s údržbou. Vyplýva to zo správy indonézskeho Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSC), o ktorej v piatok informovala agentúra AP.Lietadlo smerujúce z indonézskej metropoly Jakarta na ostrov Sumatra sa zrútilo čiastočne preto, lebo piloti neboli oboznámení s tým, ako rýchlo reagovať na nesprávne fungovanie automatického systému letovej kontroly stroja Boeing 737 Max 8. Prakticky nové lietadlo sa 29. októbra 2018 po približne 13 minútach letu zrútilo do Jávskeho mora.NTSC uviedol, že automatický manévrovací systém MCAS sa spoliehal na senzor, ktorý poskytol chybnú informáciu, čím sa nos lietadla automaticky naklonil smerom nadol.Správa tiež hovorí o niektorých chybných krokoch pred haváriou. Stroj mal problémy počas svojich štyroch predchádzajúcich letov vrátane letu iba deň pred pádom lietadla.Iba päť mesiacov po tejto havárii tá istá porucha spôsobila pád stroja Max v Etiópii, pričom zahynulo 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Viedlo to ku globálnemu zastaveniu letov strojov Boeing 737 Max, ktoré stále trvá.