Pokles cien ropy a plynu zrazil zisk spoločnosti Eni o dve tretiny

Miláno 25. októbra (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni oznámila za 3. štvrťrok pokles čistého zisku o dve tretiny, napriek zvýšeniu produkcie na historické maximum. Dôvodom je pokles cien ropy a plynu.Firma, ktorej tretinový podiel kontroluje štát, informovala, že jej čistý zisk dosiahol v 3. štvrťroku 523 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval 1,53 miliardy eur. Klesol aj upravený zisk, bez započítania jednorazových položiek, a to o 44 %.Produkcia ropy a plynu firmy Eni pritom v 3. kvartáli vzrástla o 5 % na 1,89 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyššia produkcia za 3. štvrťrok v histórii firmy. Spoločnosť však poukázala na to, že ceny ropy klesli v medziročnom porovnaní o 18 % a ceny plynu v Európe až o polovicu.