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02. augusta 2026
Infantino stratil dôveru UEFA, aj keď stiahol kontroverzný plán investícií
Kontroverzný plán FIFA na vstup súkromného kapitálu pri organizácii MS vyvolal ostrú reakciu UEFA a stratu dôvery v Gianniho Infantina. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Kontroverzný plán FIFA na vstup súkromného kapitálu pri organizácii MS vyvolal ostrú reakciu UEFA a stratu dôvery v Gianniho Infantina.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino stratil dôveru Európskej futbalovej únie (UEFA) po tom, čo stiahol plán, ktorý mal umožniť privátny kapitál pri organizácii majstrovstiev sveta. Tento krok nasledoval po celosvetovej negatívnej reakcii a hrozbe UEFA bojkotovať všetky súťaže FIFA, ak by Infantino trval na presadení tohto plánu.
FIFA mala v pláne prostredníctvom svojej novej komerčnej dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE) získať až 4,2 miliardy dolárov na základe hodnotenia 20 miliárd dolárov. Projekt mal zabezpečiť jednorazové platby vo výške 20 miliónov dolárov pre každú z 211 členských asociácií už v roku 2027 a zvýšiť ich financovanie v cykle 2027 až 2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.
Plány však zlyhali a UEFA zdôraznila škody, ktoré táto kauza spôsobila len niekoľko týždňov po úspešných majstrovstvách sveta, ktoré boli prvými so 48 tímami a konali sa v troch krajinách.
V oficiálnom vyhlásení UEFA uviedla, že "súčasné vedenie FIFA nielenže stratilo dôveru UEFA, ale aj mnohých ďalších členov futbalovej rodiny". Organizácia zároveň ocenila stiahnutie návrhu, ktorý jednohlasne odmietla spolu s ostatnými konfederáciami zodpovednými za ochranu futbalu.
UEFA ostro kritizovala Infantina za porušenie sľubov o transparentnosti a správnom nakladaní s financiami členských asociácií, ktoré sú podľa nej "vašimi peniazmi, nie peniazmi prezidenta FIFA". Deklarovala, že navrhovaná dohoda bola nepriehľadná a uzavretá v zákulisí.
Organizácia poukázala na to, že FIFA má rezervy presahujúce 5 miliárd dolárov a vedenie nedokázalo tieto zdroje efektívne využiť v prospech futbalu. Upozornila, že tieto "tajné schémy nemôžu pokračovať a je čas, aby sa zodpovedné strany spojili a zabránili ich opakovaniu".
UEFA plánuje v nasledujúcich dňoch a týždňoch spolupracovať s týmito asociáciami a ďalšími konfederáciami na dôkladnej analýze situácie a vypracovaní plánu, ktorý zabráni podobným udalostiam v budúcnosti.
Infantino mal byť podľa očakávaní opätovne zvolený na už tretie a posledné funkčné obdobie v budúcom roku, no táto ponižujúca situácia by mohla otvoriť cestu pre nástupcu.
Napätie medzi UEFA a FIFA trvalo už predtým, o čom svedčí aj to, že prezident UEFA Aleksander Čeferin chýbal na finále majstrovstiev sveta v USA.
UEFA vyhlásila: "Je to víťazstvo celého športu, ale toto nemôže byť koniec príbehu. Návrh je preč, no úloha obnovy dôvery vo FIFA sa len začala."
Zdroj: SITA.sk - Infantino stratil dôveru UEFA, aj keď stiahol kontroverzný plán investícií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino stratil dôveru Európskej futbalovej únie (UEFA) po tom, čo stiahol plán, ktorý mal umožniť privátny kapitál pri organizácii majstrovstiev sveta. Tento krok nasledoval po celosvetovej negatívnej reakcii a hrozbe UEFA bojkotovať všetky súťaže FIFA, ak by Infantino trval na presadení tohto plánu.
FIFA mala v pláne prostredníctvom svojej novej komerčnej dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE) získať až 4,2 miliardy dolárov na základe hodnotenia 20 miliárd dolárov. Projekt mal zabezpečiť jednorazové platby vo výške 20 miliónov dolárov pre každú z 211 členských asociácií už v roku 2027 a zvýšiť ich financovanie v cykle 2027 až 2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.
Plány však zlyhali a UEFA zdôraznila škody, ktoré táto kauza spôsobila len niekoľko týždňov po úspešných majstrovstvách sveta, ktoré boli prvými so 48 tímami a konali sa v troch krajinách.
V oficiálnom vyhlásení UEFA uviedla, že "súčasné vedenie FIFA nielenže stratilo dôveru UEFA, ale aj mnohých ďalších členov futbalovej rodiny". Organizácia zároveň ocenila stiahnutie návrhu, ktorý jednohlasne odmietla spolu s ostatnými konfederáciami zodpovednými za ochranu futbalu.
UEFA ostro kritizovala Infantina za porušenie sľubov o transparentnosti a správnom nakladaní s financiami členských asociácií, ktoré sú podľa nej "vašimi peniazmi, nie peniazmi prezidenta FIFA". Deklarovala, že navrhovaná dohoda bola nepriehľadná a uzavretá v zákulisí.
Organizácia poukázala na to, že FIFA má rezervy presahujúce 5 miliárd dolárov a vedenie nedokázalo tieto zdroje efektívne využiť v prospech futbalu. Upozornila, že tieto "tajné schémy nemôžu pokračovať a je čas, aby sa zodpovedné strany spojili a zabránili ich opakovaniu".
UEFA plánuje v nasledujúcich dňoch a týždňoch spolupracovať s týmito asociáciami a ďalšími konfederáciami na dôkladnej analýze situácie a vypracovaní plánu, ktorý zabráni podobným udalostiam v budúcnosti.
Infantino mal byť podľa očakávaní opätovne zvolený na už tretie a posledné funkčné obdobie v budúcom roku, no táto ponižujúca situácia by mohla otvoriť cestu pre nástupcu.
Napätie medzi UEFA a FIFA trvalo už predtým, o čom svedčí aj to, že prezident UEFA Aleksander Čeferin chýbal na finále majstrovstiev sveta v USA.
UEFA vyhlásila: "Je to víťazstvo celého športu, ale toto nemôže byť koniec príbehu. Návrh je preč, no úloha obnovy dôvery vo FIFA sa len začala."
Zdroj: SITA.sk - Infantino stratil dôveru UEFA, aj keď stiahol kontroverzný plán investícií © SITA Všetky práva vyhradené.
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