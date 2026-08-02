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 24hod.sk    Šport

02. augusta 2026

Reprezentanti Slovenska v bejzbale ovládli turnaj v Poľsku a prebojovali sa do A-kategórie ME



Bejzbalisti SR v poľskom meste Vroclav zvíťazili vo všetkých šiestich dueloch, domácich Poliakov zdolali hneď dvakrát. Slovenskí reprezentanti v bejzbale sa druhýkrát v histórii predstavia v ...



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499dd5a6 fb73 442c ade5 9f192dc6944d 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Bejzbalisti SR v poľskom meste Vroclav zvíťazili vo všetkých šiestich dueloch, domácich Poliakov zdolali hneď dvakrát.


Slovenskí reprezentanti v bejzbale sa druhýkrát v histórii predstavia v A-kategórii majstrovstiev Európy. Miestenku na budúcoročnú edíciu si vybojovali na "béčkovom" kontinentálnom šampionáte v poľskom meste Vroclav.

V Poľsku dosiahli Slováci šesť víťazstiev v šiestich dueloch. V skupine postupne zdolali výbery Litvy, Poľska, Írska, Ukrajiny a Nórska, vo finále si opäť poradili s domácimi Poliakmi 9:8 po extra zmene. Medzi európskou elitou si v roku 2027 zahrajú v nemeckom Regensburgu.

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"Vo finále dva najlepšie tímy turnaja predviedli najlepší bejzbal s infarktovým záverom. Perfektný Deák na kopci a proti nemu skvele pripravení poľskí siloví pálkari, kde štyria hráči základnej zostavy Poľska sú Američania s poľskými pasmi. My sme sa mohli spoľahnúť na skvelú defenzívu a trpezlivosť na pálke – vynikajúca plate discipline, kontrola a hlavne bojovné srdce a väčšia túžba po víťazstve nám umožnili vyrovnať z 3:8 na 8:8, pričom Matej Škerlec na pálke v extra inningu rozhodol. Svoj diel na tom mal aj nestarnúci Ižold na kopci, ktorý zastavil poľských pálkarov a nechal tých našich rozhodnúť," uviedol tréner slovenského výberu Matej Šišolák v tlačovej správe Slovenskej bejzbalovej federácie.

"Okrem víťazstva a postupu do áčka sme získali aj dve individuálne trofeje: 17-ročný Jakub Križan je najlepším pálkarom a skúsený Martin Brunegraf najužitočnejším hráčom turnaja. Ďakujem celému tímu, pretože sme aj kvôli zraneniam museli siahnuť hlbšie do zostavy, za skvelý výkon a celému realizačnému tímu Kuča, Navrátil, Puškár a Urban za skvelú prácu," doplnil Šišolák.



Zdroj: SITA.sk - Reprezentanti Slovenska v bejzbale ovládli turnaj v Poľsku a prebojovali sa do A-kategórie ME © SITA Všetky práva vyhradené.

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