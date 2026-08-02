|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gustáv
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. augusta 2026
Reprezentanti Slovenska v bejzbale ovládli turnaj v Poľsku a prebojovali sa do A-kategórie ME
Bejzbalisti SR v poľskom meste Vroclav zvíťazili vo všetkých šiestich dueloch, domácich Poliakov zdolali hneď dvakrát. Slovenskí reprezentanti v bejzbale sa druhýkrát v histórii predstavia v ...
Zdieľať
2.8.2026 (SITA.sk) - Bejzbalisti SR v poľskom meste Vroclav zvíťazili vo všetkých šiestich dueloch, domácich Poliakov zdolali hneď dvakrát.
Slovenskí reprezentanti v bejzbale sa druhýkrát v histórii predstavia v A-kategórii majstrovstiev Európy. Miestenku na budúcoročnú edíciu si vybojovali na "béčkovom" kontinentálnom šampionáte v poľskom meste Vroclav.
V Poľsku dosiahli Slováci šesť víťazstiev v šiestich dueloch. V skupine postupne zdolali výbery Litvy, Poľska, Írska, Ukrajiny a Nórska, vo finále si opäť poradili s domácimi Poliakmi 9:8 po extra zmene. Medzi európskou elitou si v roku 2027 zahrajú v nemeckom Regensburgu.
"Vo finále dva najlepšie tímy turnaja predviedli najlepší bejzbal s infarktovým záverom. Perfektný Deák na kopci a proti nemu skvele pripravení poľskí siloví pálkari, kde štyria hráči základnej zostavy Poľska sú Američania s poľskými pasmi. My sme sa mohli spoľahnúť na skvelú defenzívu a trpezlivosť na pálke – vynikajúca plate discipline, kontrola a hlavne bojovné srdce a väčšia túžba po víťazstve nám umožnili vyrovnať z 3:8 na 8:8, pričom Matej Škerlec na pálke v extra inningu rozhodol. Svoj diel na tom mal aj nestarnúci Ižold na kopci, ktorý zastavil poľských pálkarov a nechal tých našich rozhodnúť," uviedol tréner slovenského výberu Matej Šišolák v tlačovej správe Slovenskej bejzbalovej federácie.
"Okrem víťazstva a postupu do áčka sme získali aj dve individuálne trofeje: 17-ročný Jakub Križan je najlepším pálkarom a skúsený Martin Brunegraf najužitočnejším hráčom turnaja. Ďakujem celému tímu, pretože sme aj kvôli zraneniam museli siahnuť hlbšie do zostavy, za skvelý výkon a celému realizačnému tímu Kuča, Navrátil, Puškár a Urban za skvelú prácu," doplnil Šišolák.
Zdroj: SITA.sk - Reprezentanti Slovenska v bejzbale ovládli turnaj v Poľsku a prebojovali sa do A-kategórie ME © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí reprezentanti v bejzbale sa druhýkrát v histórii predstavia v A-kategórii majstrovstiev Európy. Miestenku na budúcoročnú edíciu si vybojovali na "béčkovom" kontinentálnom šampionáte v poľskom meste Vroclav.
V Poľsku dosiahli Slováci šesť víťazstiev v šiestich dueloch. V skupine postupne zdolali výbery Litvy, Poľska, Írska, Ukrajiny a Nórska, vo finále si opäť poradili s domácimi Poliakmi 9:8 po extra zmene. Medzi európskou elitou si v roku 2027 zahrajú v nemeckom Regensburgu.
"Vo finále dva najlepšie tímy turnaja predviedli najlepší bejzbal s infarktovým záverom. Perfektný Deák na kopci a proti nemu skvele pripravení poľskí siloví pálkari, kde štyria hráči základnej zostavy Poľska sú Američania s poľskými pasmi. My sme sa mohli spoľahnúť na skvelú defenzívu a trpezlivosť na pálke – vynikajúca plate discipline, kontrola a hlavne bojovné srdce a väčšia túžba po víťazstve nám umožnili vyrovnať z 3:8 na 8:8, pričom Matej Škerlec na pálke v extra inningu rozhodol. Svoj diel na tom mal aj nestarnúci Ižold na kopci, ktorý zastavil poľských pálkarov a nechal tých našich rozhodnúť," uviedol tréner slovenského výberu Matej Šišolák v tlačovej správe Slovenskej bejzbalovej federácie.
"Okrem víťazstva a postupu do áčka sme získali aj dve individuálne trofeje: 17-ročný Jakub Križan je najlepším pálkarom a skúsený Martin Brunegraf najužitočnejším hráčom turnaja. Ďakujem celému tímu, pretože sme aj kvôli zraneniam museli siahnuť hlbšie do zostavy, za skvelý výkon a celému realizačnému tímu Kuča, Navrátil, Puškár a Urban za skvelú prácu," doplnil Šišolák.
Zdroj: SITA.sk - Reprezentanti Slovenska v bejzbale ovládli turnaj v Poľsku a prebojovali sa do A-kategórie ME © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Infantino stratil dôveru UEFA, aj keď stiahol kontroverzný plán investícií
Infantino stratil dôveru UEFA, aj keď stiahol kontroverzný plán investícií
<< predchádzajúci článok
FC Barcelona získal mladého krídelníka z belgického FC Bruggy
FC Barcelona získal mladého krídelníka z belgického FC Bruggy