01. mája 2026

Infantinove šance na znovuzvolenie za prezidenta FIFA stúpli, získal podporu africkej aj ázijskej konfederácie


Švajčiarsky funkcionár stojí na čele FIFA od roku 2016, keď nahradil Seppa Blattera po korupčnom škandále.



1.5.2026 (SITA.sk) - Švajčiarsky funkcionár stojí na čele FIFA od roku 2016, keď nahradil Seppa Blattera po korupčnom škandále.


Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino získal výraznú podporu pre svoju opätovnú kandidatúru, keď ho pred budúcoročnými voľbami oficiálne podporili africká i ázijská regionálna konfederácia.

Sľúbená podpora


Africká futbalová konfederácia (CAF) a Ázijská futbalová konfederácia (AFC) uviedli, že podporia Infantina, ak sa - ako sa očakáva - v roku 2027 bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie ako najvyšší predstaviteľ FIFA. CAF vo štvrtok v krátkom vyhlásení po stretnutí pred kongresom FIFA vo Vancouveri uviedla, že sa „jednomyseľne dohodla“ na podpore Infantina, keď bude šéf FIFA v roku 2027 kandidovať na znovuzvolenie.

AFC tiež sľúbila podporu Infantina. „FIFA je v najlepšej pozícii v histórii a my (Infantinovi) ponúkame našu trvalú a plnú podporu ako kandidátovi na prezidenta FIFA na obdobie 2027 až 2031, rovnako ako ho AFC a ázijský futbal vždy podporovali od jeho zvolenia v roku 2016,“ uviedol vo vyhlásení prezident AFC šejk Salmán bin Ibrahim Al Khalifa.

Vo funkcii od roku 2016


Tieto dve organizácie disponujú v prezidentských voľbách FIFA dovedna 101 hlasmi z celkových 211, čo výrazne posilňuje pozíciu Infantina. Päťdesiatšesťročný funkcionár už skôr získal podporu aj zo strany Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL), ktorá má ďalších 10 hlasov. Ak sa rozhodne kandidovať, jeho šance na znovuzvolenie sa tak javia ako veľmi vysoké.

Švajčiarsky funkcionár stojí na čele FIFA od roku 2016, keď nahradil Seppa Blattera po korupčnom škandále. Odvtedy bol opätovne zvolený v rokoch 2019 a 2023. Hoci stanovy FIFA obmedzujú počet mandátov na tri, jeho prvé, skrátené funkčné obdobie sa do limitu nezapočítava, čo mu umožňuje kandidovať aj v roku 2027.

Kritika


Počas svojho pôsobenia Infantino čelil aj kritike, najmä pre svoje nadštandardné vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či za kontroverzné rozhodnutia ako rozšírenie majstrovstiev sveta na 48 tímov alebo zavedenie nového formátu klubových majstrovstiev sveta. Napriek tomu sa FIFA pod jeho vedením nachádza vo výrazne silnejšej finančnej situácii ako predtým.

Organizácia očakáva, že aktuálny cyklus majstrovstiev sveta prinesie príjmy vo výške približne 13 miliárd dolárov. FIFA zároveň výrazne zvýšila finančnú podporu pre svoje členské zväzy. Program FIFA Forward má v období rokov 2027 až 2030 rozdeliť medzi členské asociácie približne 2,7 miliardy dolárov, čo predstavuje osemnásobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím.


Zdroj: SITA.sk - Infantinove šance na znovuzvolenie za prezidenta FIFA stúpli, získal podporu africkej aj ázijskej konfederácie © SITA Všetky práva vyhradené.

