Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Najväčší tlak pretavili do najkrajšieho víťazstva. Hokej býva spravodlivý – VIDEO, KOMENTÁR
Pred rokom Nitra stratila titul v predĺžení 7. zápasu, teraz ho v poslednej možnej chvíli získala. V najvyššej hokejovej súťaži sa udialo to, čo sa pred sezónou všeobecne očakávalo. Nitra ...
1.5.2026 (SITA.sk) - Pred rokom Nitra stratila titul v predĺžení 7. zápasu, teraz ho v poslednej možnej chvíli získala.
V najvyššej hokejovej súťaži sa udialo to, čo sa pred sezónou všeobecne očakávalo. Nitra vystúpila na hokejový Olymp a k storočnému jubileu si dala darček v podobe tretieho majstrovského titulu.
Nebola to však priamočiara diaľnica ani rýchlostná cesta, ktorá priviedla zverencov Andreja Kmeča k vysnívanému titulu. Bola to skôr horská dráha poriadne tŕnistá a kľukatá.
Najkvalitnejší a najširší káder na papieri s mnohými individualitami bolo treba pospájať tak, aby to vydalo na tímový úspech. A to sa niekedy nepodarí ani najväčším favoritom v najkvalitnejších ligách sveta.
Pár hodín po nitrianskom titule vypadol z play-off NHL Edmonton s charizmatickým kapitánom Connorom McDavidom všeobecne považovaný za jedného z najvážnejších ašpirantov na Stanleyho pohár. Neprešiel ani cez 1. kolo...
Odolné Michalovce
Už základná časť priniesla viaceré výkonnostné výkyvy, ale zároveň sa ukázala aj obrovská útočná sila budúceho majstra. Takmer 200 strelených gólov a zisk 112 bodov v 54 zápasoch bola poriadna výzva pre súperov pred play-off. A veruže bola.
Už v úvodnom kole musela Nitra do siedmich zápasov proti podceňovaným Michalovciam, ktoré pred sezónou vinou finančných problémov ledva zložili káder. Ani najlepší útok celej ligy na čele s niekdajším veľkým talentom NHL Jakeom Virtanenom napokon nestačil na kvantitu aj kvalitu sústredenú na nitrianskej súpiske. Výsledkom bolo domáce víťazstve 5:1 v siedmom zápase a zvládnutá "povinná jazda".
Doráňaný Poprad
Na rad prišiel Poprad, ktorý sa po vyradení favorizovanej Žiliny netajil vysokými ambíciami. Azda najtradičnejšia dvojička v play-off v ostatných rokoch mala napokon opäť tradičného víťaza. Nitra síce vyhrala sériu 4:1 na zápasy, ale vyťažila aj z toho, že doráňanému súperovi miestami chýbalo až šesť útočníkov zo základnej zostavy.
Séria sa zlomila v nájazdovej dráme v treťom zápase, v ktorej Američan Josh Passolt dvakrát rovnakým spôsobom prekonal krajana v bránke Popradu Tylera Parksa. Passolt ukázal šikovnosť aj obrovské sebavedomie, keď niečo také vyviedol pred zaplneným zimákom u súpera. Nitra zrazu viedla 2:1 a povestné „momentum“ už bolo na hokejkách jej hráčov.
Historická otočka z 1:3
Finálovým súperom Nitry sa stal podľa predpokladov Slovan. Po vyradení takmer rýdzo „slovenských“ Košíc na lavičke s kanadským systémovým mágom Danom Cemanom na lavičke sa klub bojujúci o návrat zašlej slávy nechcel zastaviť tesne pod vrcholom.
Aj odborníci sa zhodli: ak môže niekto zastaviť mimoriadne motivovanú Nitru v roku osláv jej storočnice, môže to byť iba Slovan s dobrým mixom zámorskej aj slovenskej kvality v zostave a zaujímavým Kanaďanom Bradom Tapperom v pozadí. Ak niečo bývalý hráč Atlanty v NHL naučil tím okolo kapitána Tomáša Marcinka, bola to schopnosť hádzať za hlavu nevydarené zápasy a odraziť sa po nich k lepším výkonom.
Ako na horskej dráhe
Prvý zápas série Slovan prehral v Nitre 2:6, ale druhý vyhral 7:2 a zrazu mal na svojej strane odbornú verejnosť aj predtým často absentujúceho fanúšika. Slovanisti sa parádne nakopli a podarila sa im vec nevídaná - vyhrali v jednej sérii play-off tri zápasy za sebou a súpera mali za stavu 3-1 takpovediac na lopate. Lenže Slovan nedokončil majstrovské dielo a Nitra predviedla historický obrat.
Poistkový gól neprišiel
V piatom zápase v Nitre jeho hráči nezvládli koncovku a po neuznanom góle na 4:3 prehrali 3:5. Asistent Surový tento moment označil za jeden zo zlomových v celej sérii. "Belasí" síce potom vypredali Nepelovu arénu, ale Nitra im taktickým výkonom „vyfúkla“ aj druhý mečbal. Ukázala sa veľkosť dvojgólového útočníka Samuela Bučeka, ale aj kanadského brankára Dylana Fergusona. Na rad prišiel zápas číslo 7 a v ňom najneskoršie možné rozuzlenie. Pritom mal Slovan opäť tromfy v rukách. Viedol 3:2, bol herne lepší, ale poistkový štvrtý gól nepridal.
Rozhodol najmladší
V predĺžení sa usmialo šťastie na Nitru a osud to zariadil tak, že rozhodol najmladší hráč na ľadovej ploche. Tomáš Chrenko ešte nemá 19 rokov, ale prvý vrchol kariéry už má za sebou. Jeho gól akoby zrkadlil celé roky poctivej práce a odvahy pracovať s mladými hráčmi a dávať im veľa priestoru v tzv. dospeláckom hokeji. Adam Sýkora, Šimon Nemec, Adam Nemec, Juraj Pekarčík, Tomáš Pobežal či Ondrej Molnár. Všetci títo hráči mali pri nakopávaní svojej kariéry dôležitú zastávku v Nitre. A to rozhodne nie je náhoda.
Nitra bola ako najväčší favorit počas celej sezóny pod najväčším tlakom. Nie vždy ho zvládali jej hráči ideálne, ale v rozhodujúcich momentoch ukázali okrem hokejovej kvality aj charakter a víťaznú mentalitu. Pred rokom Nitra viedla v rozhodujúcom siedmom finále v Košiciach 4:2 a prehrala 4:5 po predĺžení. Teraz prehrávala v siedmom zápase doma so Slovanom 2:3 a vyhrala 4:3 po predĺžení. Hokej býva spravodlivý.
Medailové umiestnenia HK Nitra v slovenskej najvyššej súťaži:
1. miesto: 3 (2015/2016, 2023/2024, 2025/2026)
2. miesto: 5 (2013/2014, 2016/2017, 2018/1019, 2021/2022, 2024/2025)
3. miesto: 4 (2005/2006, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018)
Zdroj: SITA.sk - Najväčší tlak pretavili do najkrajšieho víťazstva. Hokej býva spravodlivý – VIDEO, KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Momenty, ktoré si Nitra bude pamätať ešte dlho. Otočenie finále z 1:3 a víťazný gól tínedžera
Momenty, ktoré si Nitra bude pamätať ešte dlho. Otočenie finále z 1:3 a víťazný gól tínedžera