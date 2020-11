Infikovaní ľudia o hoteli nejavia záujem, karanténu radšej trávia vo vlastných domovoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - O dobrovoľnú karanténu v hoteloch a penziónoch po celoštátnom testovaní občanov na ochorenie COVID-19 je veľmi nízky záujem. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Podľa najaktuálnejších informácií je v týchto hoteloch, ktoré slúžia ako karanténne centrá, ubytovaných 19 občanov, ktorí využili možnosť stráviť tam dobrovoľnú karanténu.Keďže s iniciatívou poskytnúť ubytovacie priestory na dobrovoľnú karanténu prišli hotelieri, rezort dopravy a výstavby nevie, či a ako dlho budú k dispozícii pre občanov, ktorí u nich budú chcieť karanténu stráviť.Týka sa to aj prípadného druhého kola celoplošného testovania. Podľa Andreja Doležala sú čísla nízke aj preto, lebo kým na jar bola štátna karanténa povinná a aj do hotelov išli občania bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli pozitívne testovaní na koronavírus, tak tentokrát je karanténa v hoteloch pre pozitívne testovaných dobrovoľná.Ako upresnil pre agentúru SITA Ivan Rudolf , poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu, aktuálny zoznam hotelov, ktoré ponúkajú svoje priestory na dobrovoľnú karanténu pre občanov, nájdu záujemcovia na webovej stránke rezortu dopravy.