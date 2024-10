Inflácia v Británii klesla najnižšie za viac ako tri roky

16.10.2024 (SITA.sk) - Medziročná inflácia vo Veľkej Británii v septembri klesla na najnižšiu úroveň za viac ako tri roky. Informoval o tom v stredu britský štatistický úrad. V porovnaní so septembrom minulého roka celková hladina spotrebiteľských cien stúpla len o 1,7 percenta. V auguste bola britská medziročná inflácia vo výške 2,2 percenta. Zmierneniu inflácie pomohlo zlacnenie leteniek a benzínu.Oslabenie inflácie v Británii bolo v septembri výraznejšie, ako analytici očakávali. Znamená to, že inflácia je po prvýkrát od roku 2021 pod cieľovou úrovňou centrálnej banky, ktorá si želá infláciu približne 2 percentá.Zmiernenie medziročnej inflácie podporilo predpoklady, že Bank of England na zasadaní začiatkom novembra ďalej zníži svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 4,75 % z hodnoty 5 %.