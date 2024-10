Spoločný charitatívny projekt neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM a Rádia Slovensko vyzbieral takmer dvestotisíc eur

16.10.2024 (SITA.sk) - Spolupráca neziskovej organizácie Ľudia ľudom a Rádia Slovensko sa rozvíja už štvrtý rok a štvrtý rok úspešne. V rámci projektu Rádio Slovensko Slovensku sa podarilo vyzbierať dokopy skvelýcha pomôcť tak mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú.V rámci tohto ročníka putovala od 5. augusta naprieč celým Slovenskom redaktorka a moderátorka Rádia Slovensko Marianna Kovácsová. Navštevovala ľudí, približovala ich osudy v éteri a poslucháči Rádia Slovensko vyjadrili svoju podporu i solidaritu. Do 30. septembra sa v tomto kalendárnom roku podarilo vyzbieraťa podporiť tak 16 príbehov z darcovského portálu ludialudom.sk Pomoc však nekončí, podporiť ľudí v charitatívnej kampani Rádio Slovensko Slovensku sa dá do konca tohto roka, a to ľubovoľnou sumou na účet konkrétneho príbehu na darcovskom portáli ludialudom.sk alebo formou zaslania darcovskej SMS správy v tvare „DMS LUDIALUDOM, ktorú podporovatelia zašlú na číslo 877. Cena SMS je 5 euro.Príbehy ľudí, ktoré poslucháči spoznali počas leta v relácii Dobré ráno, Slovensko!, odznejú v decembri opakovanie v éteri Rádia Slovensko.„Projekt mi pomáha rásť ako moderátorke aj ako človeku. Snažím sa porozumieť problémom, ktorým ľudia čelia,“ priblížila Marianna Kovácsová, moderátorka a redaktorka Rádia Slovensko. „Pomoc nie je len o darovaní, ale o vytváraní lepšieho prostredia pre nás všetkých. Prostredníctvom Rádia Slovensko vytvárame platformu, ktorá nielen informuje, ale aj spája ľudí s cieľom pozitívne ovplyvniť okolie, v ktorom žijú.“„Posledný septembrový deň 2024 sme s naším darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk oslávili 13 rokov. Aj vďaka takýmto spoluprácam a nemalej pomoci tým, ktorí to potrebujú, vieme, že naše snaženie má zmysel,“ dodáva výkonný riaditeľ portálu Ján Laš.