Inflácia v Japonsku v septembri klesla na najnižšiu úroveň za 2,5 roka

Ilustračná snímka.

Tokio 18. októbra (TASR) - Miera inflácie v Japonsku v septembri klesla na najnižšiu úroveň za takmer 2,5 roka. To ešte zvýši tlak na centrálnu banku, aby pokračovala v uvoľňovaní svojej politiky.Japonský štatistický úrad v piatok oznámil, že medziročný rast spotrebiteľských cien bez cien čerstvých potravín sa v septembri znížil na 0,3 % z 0,5 % v auguste. Dosiahol tak najnižšie tempo od apríla 2017.Podobne aj tzv. jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté ceny potravín ani energií, klesla v septembri na 0,5 % z 0,6 % v auguste. Oba tieto výsledky sa zhodujú s odhadmi analytikov.Celková medziročná miera inflácie sa v septembri znížila na 0,2 % z 0,3 %. A v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Japonsku zostali v septembri na augustovej úrovni.Ekonómovia odhadujú, že po zvýšení spotrebnej dane od 1. októbra by celková miera inflácie mala v októbri vzrásť na 0,6 %.Centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) v júli predpovedala, že za celý tento finančný rok dosiahne miera inflácie 1 % a v nasledujúcom roku 1,3 %.Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda minulý mesiac zopakoval, že banka nebude váhať prijať ďalšie opatrenia, ak to bude potrebné na udržanie dynamiky a dosiahnutie cieľovej inflácie na úrovni 2 %.