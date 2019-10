Klub 500 reaguje na schválenie minimálnej mzdy

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Príplatky, ktoré sú na minimálnu mzdu naviazané, budú stáť veľkých slovenských zamestnávateľov viac ako 390 miliónov eur. Uviedol to v reakcii na tohtotýždňové schválenie minimálnej mzdy Klub 500, podľa ktorého stredajšie (16. 10.) rozhodnutia parlamentu v najbližších rokoch výrazne negatívne zasiahnu slovenskú ekonomiku.Podľa schváleného návrhu poslanca Roberta Fica (Smer-SD) od roku 2021 má minimálna mzda byť 60 % priemernej mzdy. Zároveň napriek osobnému prísľubu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na poslednom októbrovom stretnutí so zamestnávateľmi zostanú príplatky za prácu so sťaženým výkonom, cez víkendy, v noci naviazané aj naďalej na minimálnu mzdu.povedal Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.Paradoxne, zo zvýšenia minimálnej mzdy sa teší predovšetkým štátny sektor. Podľa medializovaných informácií totiž minimálnu mzdu zarába viac ako 100.000 Slovákov, z ktorých však drvivá väčšina sú verejní a štátni zamestnanci. Inými slovami, na vyššie odvody štátnych zamestnancov sa zložia priemyselné podniky a všetci občania Slovenska.zdôraznil Gregor.Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde z dielne koaličného Smeru-SD 91 hlasmi. Proti bolo osem poslancov. Právnu normu predložili poslanci Robert Fico a Erik Tomáš. Ten očakáva, že ak sa zavedie vzorec, v budúcom roku bude posledné skokovité zvýšenie minimálnej mzdy.